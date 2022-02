Fussball Der FCZ besteht den Meistertest – 4:2-Sieg gegen den FC Basel Leader Zürich gewinnt auch gegen den FCB und ist seit 15 Spielen ungeschlagen. Bei den Gästen muss der neue Trainer Guillermo Abascal zum Debüt eine Niederlage einstecken.

Die beiden entscheidenden Figuren des nächsten FCZ-Erfolgs: Blaz Kramer und Antonio Marchesano jubeln gemeinsam. Michael Buholzer / KEYSTONE

Werden da Erinnerungen wach an den letzten Herbst? Es läuft die 91. Minute, als Michael Lang den FCB in Zürich nochmals auf 2:3 heranbringt. Ein paar Minuten bleiben noch. Und kommt es nun tatsächlich zu einer Duplizität der Ereignisse? Am 30. Oktober 2021 war es, als der FCZ in einer wilden Schlussphase gegen den FCB in letzter Sekunde noch das 3:3 erzielte, es war so etwas wie die Initialzündung für den unwiderstehlichen Lauf des FC Zürich in dieser Meisterschaft.

Tatsächlich fällt auch diesmal ein weiteres spätes Tor. Aber nicht der Ausgleich, sondern wieder für das Heimteam. Boranijasevic erzielt es, der FCZ besiegt den FCB am Ende mit 4:2. Und damit gilt für den FCZ: Der erste Meistertest ist bestanden! Das ist das Fazit am Ende eines aufwühlenden Sonntagnachmittags. Dank des Sieges baut der FCZ den Vorsprung in der Tabelle auf YB wieder auf zehn Punkte aus. Die Berner gewannen am Tag zuvor gegen den FC Sion 3:1.

Der furiose Start des FCZ

Katterbach foult Aliti: Penalty für den FCZ! Michael Buholzer / KEYSTONE

Eigentlich hätte die Partie bereits nach einer halben Stunde entschieden sein können. Alleine an Torhüter Heinz Lindner liegt es, dass der FCB nur zwei statt drei oder vier Tore erhalten hat. Marchesano bringt den FCZ nach sieben Minuten per Penalty 1:0 in Führung. Kramer doppelt nach 16 Minuten nach (wobei er nur auch einige Millimeter im Offside stehen könnte). Dazwischen vergeben Marchesano und Kramer hochkarätige Chancen.

Blaz Kramer schiebt zum 2:0 ein. Michael Buholzer / KEYSTONE

Basel verkürzt mit der ersten Chance

Zürich lässt dem FCB kaum Zeit, zu atmen. Das enorm aggressive Pressing führt immer wieder zu Ballgewinnen. Der neue Basler Trainer Guillermo Abascal muss mitanschauen, wie sein Team kaum zur Geltung kommt. Doch dann, nach 37 Minuten bringt Valentin Stocker Rotblau zurück. Der Captain, der zuletzt überzählig war, darf aus fünf Metern unbedrängt köpfeln. Plötzlich ist der FCB wieder dran.

Duell der Identifikationsfiguren: FCB-Stocker gegen FCZ-Dzemaili. Walter Bieri / KEYSTONE

Die zweite Hälfe verläuft ruhiger

Nach der Pause wird das Spiel ruppiger. Der FCB ist jetzt besser eingestellt, es gibt entsprechend viel weniger Torszenen. Eine Ausnahme bildet der herrliche Schlenzer von Marchesano aus zwanzig Metern an den Pfosten.

Wirklich gefährlich wird der FCB trotz optischen Vorteilen aber kaum je. Je länger die Partie dauert, desto besser werden die Konterchancen der Zürcher. Zuerst verpasst Kramer. Dann wird das vermeintliche dritte Tor durch Doumbia wegen Offside zurecht aberkannt. Dann aber fällt es gleichwohl. Edeljoker Wilfried Gnonto profitiert von einem groben Aussetzer des FCB-Verteidigers Pavlovic.

Gnoto trifft zum 3:1. Es ist sein siebtes Saisontor, fünft davon erzielte er nach einer Einwechslung. Michael Buholzer / KEYSTONE

Mit diesem 3:1 scheint die Partie entschieden. Der FCB kann nicht mehr reagieren - das Tor von Lang zum 2:3 kommt zu spät. Abascal muss also eine Niederlage zu seinem Debüt einstecken. Es ist die erste des FCB in dieser Saison gegen Zürich.

Wer soll diesen FCZ stoppen?

Die Frage nach diesem Sonntag bleibt: Wer soll diesen FCZ stoppen? Seit 15 Spielen ist er nun ungeschlagen. Als nächstes darf sich am Mittwoch der FC Luzern versuchen. Zum Duell mit (Noch?-)Meister YB kommt es dann am Samstag 19. März. Der FCB dagegen ist mit 13 Punkten Rückstand nun definitiv klarer Aussenseiter im Meisterrennen.