Fussball Das erste Nati-Aufgebot des Jahres ist da – mit drei prominenten Rückkehrern Nächste Woche beginnt für die Schweizer Nati die WM-Qualifikation mit Spielen in Bulgarien und Litauen. Trainer Vladimir Petkovic kann wieder auf Denis Zakaria zurückgreifen. Dafür fehlen Fabian Schär und Renato Steffen verletzt.

Vorfreude aufs neue Länderspieljahr: Vladimir Petkovic.

Bild: Severin Bigler (Luzern, 11.6.2020)

Vier Monate nach der Last-Minute-Rettung in der Nations League dank des Forfait-Sieges gegen die Ukraine besammelt sich das Schweizer Fussball-Nationalteam erstmals im Jahr 2021. In der nächsten Woche stehen die ersten Spiele in der WM-Qualifikation für das Turnier 2022 in Katar an. Zunächst spielt die Schweiz am Donnerstag 25. März in Bulgarien (18:00 Uhr). Drei Tage später empfängt sie in St.Gallen Litauen (20:45 Uhr). Schliesslich steht noch das Testspiel gegen Finnland an.

Vladimir Petkovic hat für diese Partien 23 Spieler aufgeboten. Erstmals seit November 2019 ist Denis Zakaria wieder dabei. Der Mittelfeldspieler verpasste alle Nati-Spiele im letzten Herbst wegen einer Knieverletzung. Dazu kehren auch Rechtsverteidiger Kevin Mbabu und Torhüter Jonas Omlin ins Team zurück.

Dafür muss Petkovic aus Verletzungsgründen auf zwei Spieler verzichten: Fabian Schär und Renato Steffen mussten absagen. Dagegen sind Manuel Akanji und Silvan Widmer nach ihren Muskelverletzungen gerade rechtzeitig wieder fit.

Das sind die aufgebotenen Nationalspieler in der Übersicht

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die WM

Nationaltrainer Vladimir Petkovic sagt in einer Mitteilung des Schweizer Fussballverbands: «Wir freuen uns darauf, dass es losgeht. Uns und unserem Land steht ein tolles Fussballjahr bevor. Auch die Fans können sich darauf freuen. Hoffentlich können sie bald wieder ins Stadion kommen. Die Zuschauer und ihre Emotionen, die sie ins Stadion tragen, fehlen uns schon sehr.»

Damit die Schweiz die direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar schafft, muss sie die Gruppe B gewinnen. Ein schwieriges Unterfangen, schliesslich muss das Petkovic-Team dafür Italien hinter sich lassen. Die Gruppenzweiten bestreiten eine Barrage (Modus: jeweils vier Teams, Halbfinal und Final, ohne Rückspiele, nur der Sieger qualifiziert sich für die WM).

EM-Vorbereitung: Länderspiele gegen USA und Liechtenstein

Klar ist mittlerweile auch, gegen wen sich die Schweiz - voraussichtlich - den letzten Schliff holt vor der EM im kommenden Juni. Rund um das Trainingslager in Bad Ragaz bestreitet die Schweiz zwei Testspiele gegen die USA (Sonntag, 30. Mai) und Liechtenstein (Donnerstag, 3. Juni), jeweils im St.Galler Kybunpark.

Die EM beginnt dann für die Schweiz am 12. Juni. Gegner in der Vorrunde sind Wales, Italien und die Türkei.