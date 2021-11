FUSSBALL Auch Mario Gavranovic fällt aus: «Die Schweizer ist zerschlagen» Erholt sich die Nati bis zum «Final» am Freitag in Italien von den schlechten Nachrichten?



Mario Gavranovic kassierte in der Türkei einen harten Schlag auf den rechten Fuss. Toto Marti / Freshfocus

Die Sonne scheint an diesem Dienstagmittag. Noch sind die Temperaturen einigermassen angenehm. Als das Training endet, üben einige Nationalspieler noch ein paar Penaltys. Mal treffen sie souverän, mal verschiessen sie kläglich. Immer lachen sie. Es könnte ein schöner Tag werden.

Aber so ist das nicht. Weil nach Tagen voller schlechter Nachrichten auch dieser Dienstag nicht vergeht, ohne dass Nationaltrainer Murat Yakin von einer neuerlichen Verletzung erfahren muss.

Mario Gavranovic betrifft es diesmal. Wobei die Hoffnung bei ihm wenigstens noch nicht ganz erloschen ist, dass er zumindest am nächsten Montag gegen Bulgarien spielen könnte. Aber am Freitag in Italien? Es würde an ein mittleres Wunder grenzen.

Gavranovic kassierte am Sonntag im Spiel mit Kayserispor bei Fenerbahce Istanbul (2:2) einen harten Schlag auf den rechten Fuss. Er musste sich auswechseln lassen. Bitter: Kurz zuvor brachte er sein Team noch mit 2:0 in Führung. Es war sein drittes Tor in den letzten vier Spielen.

Nun also wird Gavranovic im Spital von Lugano untersucht. Was dabei raus kommt, ist primär sogar eine gute Nachricht: der Fuss ist nicht gebrochen. Es ist «nur» eine harte Prellung. Doch während seine Teamkollegen auf dem Rasen im Cornaredo trainieren, liegt für den 31-jährigen Stürmer nur eine sehr gemächliche Laufeinheit drin.

Die lange Liste der ­verletzten Schweizer

Wer nun bei all den Verletzungs-Meldungen die Übersicht verloren hat, muss nicht an seinem Erinnerungsvermögen zweifeln. Es sind schlicht zu viele geworden in den letzten Tagen. So sieht sie aus, die Liste der Absenzen: Xhaka. Seferovic. Embolo. Elvedi. Zuber. Fassnacht. Gavranovic. Das sind sieben Spieler, die im historischen EM-Achtelfinal gegen Frankreich allesamt eine prominente Rolle spielten.

Was tun, Murat Yakin? Der Nationaltrainer nominierte am Abend Cedric Itten nach. Doch die Optionen im Sturm werden kleiner und kleiner. Gut möglich, dass Yakin im 4-4-1-1-System vorne auf Xherdan Shaqiri und Noah Okafor setzt. Für die Positionen auf den Flügeln haben Renato Steffen und Ruben Vargas die besten Karten. Andi Zeqiri wäre allenfalls eine Alternative.

Bleibt die Frage nach Michael Frey. Der Stürmer spielt in Belgien bei Royal Antwerpen eine herausragende Saison. In 14 Spielen hat er bereits 14 Treffer erzielt. Und doch scheint der Weg ins Nationalteam versperrt. Warum? Der 27-jährige Frey hat in seiner Karriere schon allzu häufig angeeckt. Er gilt als Einzelgänger und Spieler, der mit seinen Ansprüchen kaum ­zurückhält. Gut möglich, dass Yakin das Risiko als zu hoch ­betrachtet, die eingespielte ­Nati-Gemeinschaft ausgerechnet vor dem wohl entscheidenden Spiel gegen Italien mit einer Nomination, die viel Aufsehen erregen würde, aus der Balance zu bringen. Zumal bei Frey zwar die Tor-Quote in der belgischen Liga überragend ist. Auffällig ist indes auch, dass er sich in der Europa League schwer tut (fünf Einsätze, null Tore). Und seine statistischen Werte in Bereichen, die nicht das Tore-Schiessen betreffen, sind auch nicht nur herausragend.

Klar ist: Yakin und die Schweiz werden sich trotz aller schlechter Nachrichten nicht kampflos ergeben. Ein gutes Resultat in Italien wäre trotzdem ein kleines Wunder.

Bleibt es aus, muss sich die Schweiz damit abfinden, im März 2022 die komplizierte Barrage zu beschreiten. Einen Halbfinal und einen Final müsste die Nati überstehen (ohne Rückspiele), um doch noch an die WM 2022 in Katar reisen zu dürfen. Aber noch ist das Spiel in Italien ja nicht verloren.