Sehr gute Chancen

Wendy Holdener (Slalom/Kombination)

In sieben Slaloms in dieser Saison stand sie fünfmal auf dem Podest. Nur auf einen Sieg in ihrer Paradedisziplin wartet die 24-Jährige noch. Auch in der Kombination hat die Weltmeisterin in dieser Disziplin Medaillen-Chancen.

Beat Feuz (Abfahrt)

Von den letzten drei Abfahrten hat er zwei gewonnen (Wengen und Garmisch) und war einmal Zweiter (Kitzbühel). Das macht ihn an seinem 31. Geburtstag am 11. Februar automatisch zum Favoriten.

Dario Cologna (Langlauf)

Drei olympische Goldmedaillen hat er schon. In dieser Saison hat der 31-Jährige zum vierten Mal in seiner Karriere die Tour de Ski gewonnen. Im Skiathlon könnte er am ersten Sonntag der Spiele zuschlagen.

Lara Gut (Super-G)

In ihrer Comeback-Saison nach Kreuzbandriss fährt sie im Super-G sehr stark. In den letzten drei Rennen in dieser Disziplin stand die 26-Jährige immer auf dem Podest, einmal als Siegerin. Das lässt hoffen.

Andri Ragettli (Ski Slopestyle)

Der 19-Jährige fuhr im Slopestyle in drei Rennen in diesem Winter dreimal auf das Podest (einmal als Sieger) und führt die Weltcupwertung klar an. An den X-Games in Aspen holte er zuletzt Bronze. Rosige Aussichten.