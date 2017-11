Man muss schon sehr viel Glück haben, um in der U-Bahn einen Basketballstar anzutreffen. Er fahre erst zum zweiten Mal in seinem Leben mit der Subway, sagt NBA-Star LeBron James in einem Video, das auf instagram gepostet wurde und die Cleveland Cavaliers auf dem Weg vom Training zurück zum Hotel zeigt.

Sie hätten zwei Möglichkeiten gehabt, eine 45-minütige Fahrt mit dem Bus durch den Verkehr von Manhattan oder sechs Minuten mit der U-Bahn, erzählen die Sportler.

Mitspieler Jae Crowder schreibt danach auf instagram, die Fahrt sei eine Erfahrung fürs Leben gewesen.