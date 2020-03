French Open wegen Corona-Virus verschoben Spieler kritisieren: «Absoluter Wahnsinn» – Ein egoistischer Alleingang der Franzosen

Präsident Emanuel Macron tat in seiner Ansprache an die Nation wenig, um seine Landsleute zu beruhigen. Erst mahnte er dazu, nicht in Panik zu verfallen, ehe er sich einer martialischer Rhetorik bediente und sagte, Frankreich befinde sich in einem Krieg gegen das Corona-Virus und eine Ausgangssperre verhängte. Macron sagte: «Der Feind ist da und er ist unsichtbar. Aber wir werden den Krieg gewinnen.» Macron tat, was dieser Tage alle tun: zur Solidarität aufrufen. Mit den Älteren und den Kranken. Frankreich zählt 6000 Ansteckungen, 148 Todesfälle sind zu beklagen.



Es fällt in diesen Tagen schwer, sportliche Entscheidungen einzuordnen. Man fragt sich: Wo ist die Relevanz, wenn sich auf dem ganzen Erdball eine Pandemie verbreitet? Und doch ist der Sport auch in denkwürdigen Tagen wie diesen das, was er schon immer war: Ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Kein bisschen besser, aber auch kein bisschen schlechter. In den Lebensmittelgeschäften werden die Regale leer gekauft, und in den Spitälern wird Desinfektionsmittel geklaut. Ohne Rücksicht auf andere.



Solidarität ist ein grosses Wort, gelebt wird es kaum.

Aus der Krise Profit schlagen