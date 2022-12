Frauenfussball Mit 18 schon unverzichtbar für die Nati: Riola Xhemaili und die spezielle Schonung vor dem Kracher gegen Italien Das Frauennationalteam kann in der Spitzenpartie in Italien auf das Supertalent Riola Xhemaili zählen. Dafür wurde die Mittelfeldspielerin extra geschont.

Riola Xhemaili ist bereits eine feste Stütze des Nationalteams. Bild: Keystone

Nationaltrainer Nils Nielsen wollte auf Nummer sicher gehen. Dass eine Schlüsselspielerin im so wichtigen Spitzenspiel in der WM-Qualifikation in Italien fehlt, wollte er nicht riskieren. Und so griff er im Fall von Riola Xhemaili zu einer etwas ungewöhnlichen Massnahme. Für das WM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien nahm er das 18-jährige Supertalent gar nicht erst ins Aufgebot – um sie vor einer Gelb-Sperre zu bewahren. «Ich kannte den Schiedsrichter und wusste, dass er gerne Karten verteilt. Darum wollte ich Riola schonen. Sie ist eine wichtige Spielerin für uns.»

Riola Xhemaili ist erst seit diesem Sommer und ihrem Wechsel zum SC Freiburg überhaupt Profi – aus dem Schweizer Nationalteam ist sie aber schon jetzt nicht mehr wegzudenken. Im wichtigen Spiel heute in ­Italien ist die Mittelfeldspielerin für Nielsen eine wichtige Stütze. Xhemaili selber glaubt derweil, dass der Trainer bei anderen Spielerinnen genau gleich gehandelt hätte. «In unserem Team sind alle wichtig. Aber natürlich hat mich die Entscheidung von ihm schon auch gefreut, weil es zeigt, dass er mir Vertrauen schenkt.»

Der Aufstieg geht ungebrochen weiter

Riola Xhemaili ist keine Frau der lauten Worte, sie äussert sich bescheiden. Sie spricht davon, dass sie noch viel an sich arbeiten müsse. Wer sie sprechen hört, hat nicht das Gefühl, einer 18-Jährigen zuzuhören. Sie wirkt reifer, überlegt, gleichzeitig aber behält sie jene Unbeschwertheit, die sie auch auf dem Fussballplatz immer wieder zeigt.

Xhemaili ist zwar erst 18 Jahre alt, aber schon eine Weile im Geschäft. Mit 15 debütierte die Solothurnerin für den FC Basel in der höchsten Schweizer Liga, etablierte sich dort rasch als Führungsspielerin. Vor ihrem Wechsel nach Deutschland ist sie längst Captain des FCB und Nationalspielerin. Nach ihrem Wechsel ist Xhemaili in Freiburg sogleich Stammspielerin und überzeugt mit konstant guten Leistungen.

Bei Basel ist Riola Xhemaili (rechts) vor ihrem Wechsel in die Bundesliga Captain. Pascal Muller/Freshfocus

Die Entwicklung von Xhemaili scheint nur in eine Richtung zu gehen: steil nach oben. Dennoch sagt die 18-Jährige, dass der Schritt in die Bundesliga auch für sie, der alles leicht zu fallen scheint, kein einfacher gewesen sei. «In der Schweizer Liga konnte ich immer während 90 Minuten spielen. Aber wenn man in der Bundesliga gegen Wolfsburg oder Bayern München spielt, ist es schwierig, über die gesamte Spieldauer die Intensität beizubehalten», erzählt sie. Das hat zur Folge, dass die Solothurnerin bei Freiburg bisher nur eine Ligapartie über die volle Spielzeit absolviert hat.

Auch neben dem Platz hat sich für Xhemaili einiges ver­ändert. In Basel wohnte sie zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Rion, der beim FC Basel in der U21 spielt. In Freiburg lebt sie erstmals entfernt von ihrer Familie. «Durch den Wechsel habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass die Familie in der Nähe ist. Zum Glück ist Freiburg nicht weit weg, da kann ich manchmal kurz nach Hause.»

Nur ein Sieg ist Xhemaili gut genug

Der Schritt nach Freiburg sei ­sicher der richtige gewesen. Im Sommer hat Xhemaili ihre Ausbildung bei der Basler Kantonalbank abgeschlossen, war bereit für den Schritt ins Profitum. «Es ist super, dass ich mich jetzt voll auf den Fussball konzentrieren kann. Dadurch kann ich noch mehr an meinen Stärken und Schwächen ­feilen.» Der Ehrgeiz von Riola Xhemaili ist spürbar.

Das zeigt sich auch, wenn sie über das Aufeinandertreffen mit Italien spricht. Mit einem positiven Ergebnis können die Schweizerinnen, die sich auch für die EM-Endrunde im nächsten Sommer qualifiziert haben, einen wichtigen Schritt in Richtung WM machen. Wie schon bei der Qualifikation der Männer machen die Schweiz und Italien den ersten Platz untereinander aus.

Ein Fakt, der auch den ­Nationalspielerinnen Mut macht, erzählt Xhemaili. «Die Auftritte der Männer geben uns Mut, Ähnliches zu schaffen.» Doch anders als das Männer-Team gibt sich Riola Xhemaili mit einem Remis in Italien nicht zufrieden. «Damit ich nach dem Spiel happy bin? Dazu braucht es einen Sieg.»