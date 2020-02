Französisches Toptalent in Deutschland

Neue Liga, neue Teamkollegen, neues Spielsystem: Daran musste sich Moussa Diaby erst gewöhnen. Kein einziger Einsatz in der Startformation und nur 108 Spielminuten standen für den 15-Millionen-Neuzugang von Bayer Leverkusen nach den ersten elf Bundesliga-Spieltagen zu Buche. «Ich habe dann mit dem Trainer gesprochen, und er hat mir erklärt, was los ist und wo ich mich verbessern soll», sagte der französische U21-Nationalspieler. Und dieses Gespräch hat gewaltig gefruchtet.

Genau elf Spieltage später ist das 20 Jahre alte Toptalent kaum noch aus der Leverkusener Mannschaft wegzudenken. «Ich habe im Training hart gearbeitet und habe gezeigt, dass man sich auf mich verlassen kann», sagt Diaby: «Der Trainer hat mir dann die Möglichkeit gegeben zu spielen. Diese Chance habe ich genutzt und konnte der Mannschaft mit guten Leistungen helfen.»

Für Paris St-Germain 34-mal im Einsatz

Drei Tore und zwei Vorlagen gelangen dem im Sommer als Nachfolger von Julian Brandt von Paris St-Germain geholten Flügelspieler in der Bundesliga. Doch sein Wert für die Rheinländer ist nicht allein an Zahlen zu messen. Mit seinen Dribbelkünsten und seiner Höchstgeschwindigkeit von knapp 36 Stundenkilometern bindet er zahlreiche Gegenspieler und reisst Lücken für seine Mitspieler. «So eine Qualität gibt es in der Bundesliga selten», sagt Leverkusens Mittelfeldspieler Kerem Demirbay.

Auf dieser Qualität will sich Diaby aber nicht ausruhen. «Ich muss mich in Bezug auf meine Abwehrarbeit, bei meinem ersten Ballkontakt und beim letzten Pass verbessern», sagte der gebürtige Pariser: «Meine Eltern haben mir ihre Mentalität weitergegeben. Man muss immer arbeiten, um etwas zu erreichen. Talent ist nicht genug.»

Im Pariser Starensemble kam Diaby in der Vorsaison wettbewerbsübergreifend auf beachtliche 34 Einsätze, stand dabei allerdings nur 13-mal in der Startformation. Zu wenig für den ehrgeizigen Offensivakteur, deshalb suchte er eine neue Herausforderung. In Leverkusen bekommt er nun nicht nur die gewünschte Spielpraxis, sondern kann sich auch auf europäischer Bühne beweisen.

Dem Pariser Trainer Thomas Tuchel schmeckte der Abgang des Toptalents allerdings nicht wirklich. «Er war nicht unbedingt damit einverstanden», verriet der Linksaussen: «Aber es war ein Entscheid, den ich selber treffen musste, und er hat das respektiert. Er sagte mir, dass die Bundesliga für mich eine sehr gute Liga sei und sehr gut zu mir passen würde.»

Nach nur einem guten halben Jahr in Deutschland fühlt sich Diaby bestätigt: «Es ist eine sehr physische Liga mit einer grossen Intensität, vielen guten Teams und guten Spielern. Im Vergleich zur Ligue 1 sind alle Spiele hier schwieriger.» Dieser Wettbewerb auf höchstem Niveau soll ihn auch einem weiteren Karriereziel näherbringen: der französischen Nationalmannschaft. (sid)