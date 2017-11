Rafael Nadal beendet zum vierten Mal nach 2008, 2010 und 2013 ein Jahr als Nummer eins der Welt. Der Spanier ist mit seinen 31 Jahren auch der Älteste, dem das gelingt. «Vor einem Jahr hätte ich mir das nicht erträumt. Für mich ist die Nummer eins wichtig», sagte er in London. Doch einmal mehr stellt sich die Frage, für welchen Preis.

Bei den Swiss Indoors Basel fehlte Nadal wegen einer Verletzung am rechten Knie. In Paris-Bercy, wo er mit einem Sieg sicherstellte, dass er das nächste Jahr als Weltranglistenerster in Angriff nimmt, musste er vor den Viertelfinals die Segel streichen. Zwar hat Nadal in diesem Jahr sechs Turniere gewonnen, aber auch 76 Partien bestritten und damit beispielsweise 23 mehr als sein erster Verfolger, Roger Federer.

Doppelt so viele Chancen

«Wenn Nadal doppelt so viel spielt, hat er auch doppelt so viele Chancen, Punkte zu sammeln. Darum hat er es auch mehr verdient», sagte Federer. Es ist ein fast schon jährlich wiederkehrendes Schauspiel, das sich in den vergangenen Wochen der Saison rund um Nadal abspielt. Zwar hat er sich schon zum 13. Mal für die Jahresfinals qualifiziert, doch tritt er am Montag tatsächlich an, ist es auch erst sein achter Start.