Flandern-Rundfahrt Ausnahmekönner Pogacar: Der slowenischer Tour-Dominator schielt auf die Monumente des Radsports Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar konzentriert sich vermehrt auf Klassiker. An der Flandern-Rundfahrt startet er zum ersten Mal.

Der slowenische Ausnahmekönner Tadej Pogacar. Gian Mattia D'alberto / AP

Tadej Pogacar ist ein Ausnahmeathlet. Während viele Radfahrer einen Moment brauchen beim Wechsel von den Junioren zur Elite, gewinnt Pogacar mit knapp 22 die Tour de France. Im Jahr darauf wiederholt er den Triumph überlegen. Doch Pogacar stellt sich auch noch bei einem weiteren Gesetz des Radsports quer. Jenem, wonach Rundfahrer bei den Klassikern jeweils nicht vorne mitfahren können. Zu unterschiedlich sind die Etappenrennen im Vergleich zu den grossen Eintagesrennen.

Doch Pogacar kann auch das. Schon im Vorjahr hat er mit ­Lüttich–Bastogne–Lüttich und der Lombardeirundfahrt zwei der fünf Monumente des Radsports gewonnen. In dieser Saison will sich der 23-jährige Slowene noch stärker auf die Klassiker konzentrieren.

Mohoric schnappte den Sieg bei Mailand-Sanremo

Überraschungssieger Matej Mohoric. Gian Mattia D'alberto / AP

Beim ersten dieser Monumente, dem Klassiker Mailand-Sanremo, musste Pogacar ausgerechnet seinem Landsmann Matej Mohoric den Vortritt lassen. Dieser war dank einer extrem riskanten Abfahrt der Konkurrenz enteilt. Tatsächlich schockierte dieser Sieg von Mohoric in der Radsportwelt insofern, weil mit ihm ein nächster Slowene im ganz grossen Rampenlicht auftauchte.

Neben Pogacar, der unter anderem bereits die Gesamtwertung der UAE Tour und nach einer Flucht über 50 Kilometer das Eintagesrennen Strade Bi­anche gewonnen hatte, brilliert auch Primoz Roglic bereits ­wieder in dieser Saison. Der wohl grösste Konkurrent von Pogacar bei der Tour de France siegte bei Paris-Nizza.

Wo ist die Konkurrenz? Tadej Pogacar. Roberto Bettini / EPA

Enttäuschung im Quer von Flandern

Wunderkind Pogacar ist angestachelt und möchte an der Flandernrundfahrt wieder auftrumpfen. Doch die heilige Woche in Belgien, in der ein Klassiker auf den anderen folgt und in der die Rundfahrt den Höhepunkt bildet, ist nicht nach Wunsch gelaufen. Beim Quer von Flandern am Mittwoch konnte Pogacar nicht mit der Spitzengruppe mithalten, nachdem er in einen Sturz verwickelt gewesen war. Schliesslich klassierte er sich an zehnter Position.

«Ich habe auf jeden Fall viel gelernt», bilanzierte Pogacar. Trotz dieser Enttäuschung zählt er am Sonntag an seiner ersten Teilnahme an der Flandern-Rundfahrt zu den Favoriten. «Ich weiss nicht, ob ich in diesem Rennen auch von vorne mitfahren werde. Ich war jetzt beim Quer von Flandern nicht vorn, deshalb wage ich nicht zu sagen, dass ich in der Spitzengruppe dabei sein werde.»

Aus Schweizer Sicht kann man bei der Flandernrundfahrt auf Stefan Küng hoffen. Der Thurgauer hat im Quer von Flandern überzeugt und fuhr auf den 6. Schlussrang – und hat so seine Ambitionen angemeldet.