Goalie Reto Berra bei Anaheim eingewechselt

Goalie Reto Berra kam bei den Anaheim Ducks zu seinem fünften Einsatz in der laufenden NHL-Saison. Der Zürcher wurde beim 2:5 der Ducks in Montreal in der 11. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt.

Dder 31-jährige Schweizer Keeper ersetzte Ryan Miller, der nach drei Gegentoren aus sieben Schüssen seinen Kasten räumen musste. Berra, der sein letztes NHL-Spiel am 20. November bestritten hatte, kam auf 20 Paraden bei noch 22 Torschüssen der Gastgeber.

Hischier und Müller ohne Punkte

Nico Hischier und Mirco Müller kamen mit den New Jersey Devils zu einem wichtigen Sieg. Dank dem 3:1 gegen die Pittsburgh Penguins übernahmen die Devils zu Lasten des Gegners in der Metropolitan Division den zweiten Platz.

Zudem war es der erste Sieg der Devils gegen Pittsburgh seit März 2016. Der 32-jährige Kanadier Travis Zajac glänzte gegen Pittsburgh als Doppel-Torschütze. Müller und Hischier blieben beim Sieg ohne Torbeteiligung.