Zum einen liegt der Ferrari-Aufschwung am neuen Motor, der auf diese Saison hin stark verbessert wurde. Zum anderen aber auch an Mercedes selber. Dem Team um Hamilton und Valtteri Bottas gelang es nicht, wie in den vergangenen Jahren, jederzeit die perfekte Abstimmung für das Auto zu finden. Wolff bezeichnete das Auto nach dem GP von Monaco, wo Mercedes das erste Mal seit über einem Jahr das Podest verpasst hatte, als eine «Diva», die nicht immer das mache, was man von ihr verlange.

Trotzdem am schnellsten

Zwar ist der Mercedes auch in dieser Saison das deutlich schnellste Auto auf der Strecke: Zwei Zehntel nimmt das deutsche Team seinen Konkurrenten aus Italien auf einer Runde ab. Aber: Es sind die kleinen Details, die in dieser Saison bisher für den Unterschied gesorgt haben. In Bahrain kassierte Lewis Hamilton eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er Daniel Ricciardo in der Boxengasse blockiert hatte. In Aserbaidschan löste sich in Führung liegend die Befestigung seiner Kopfstütze. In Österreich musste er das Getriebe wechseln und kassierte dafür eine Zwangsrückversetzung um fünf Plätze in der Startaufstellung. Gleichzeitig wurde Vettel von solchen Malheurs bisher verschont: Für den mutwilligen Rempler gegen Hamilton in Aserbaidschan kam der Deutsche lediglich mit einer Zehnsekundenstrafe davon.