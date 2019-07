In der ersten Runde trifft Roger Feder in Wimbledon auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Der 22-jährige Aussenseiter befindet sich in der ATP-Rangliste auf Platz 86 und hat knapp 6000 Punkte weniger als Federer. Federer befindet sich damit in der klaren Favoritenrolle. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.