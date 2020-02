Federer wagt den Sprung ins Ungewisse, aber nicht ohne Plan – Die wichtigsten Fragen und Antworten nach dem Verletzungs-Schock

Was ist genau passiert? Roger Federer sagt, sein rechtes Knie habe ihm schon seit geraumer Zeit Probleme bereitet. Details zur Art und Schwere nannte er indes keine. Am Mittwoch habe er sich in der Schweiz einer Arthroskopie unterzogen. Vor vier Jahren liess Federer den Meniskusriss im linken Knie arthroskopisch behandeln, durch einen kleinen Einstich und mit mikrochirurgischen Instrumenten. Offen ist nicht nur, was für eine Verletzung Federer hat, sondern auch, ob er sich die Blessur im Training zugezogen hat, oder ob sich die Beschwerden in den letzten Wochen bloss akzentuiert haben. Schon während der Australian Open in Melbourne hatte er mit zahlreichen Blessuren zu kämpfen, blieb in der Beschreibung aber schon damals äussert vage. Wie ist die lange Pause zu bewerten?

So lange nicht bekannt ist, welcher Art die Verletzung ist, kann dazu keine Aussage gemacht werden. Federer rechnet aber damit, zur Rasensaison ab Anfang Juni wieder in Wettkampfform zu sein und sagt: «Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. Wir sehen uns auf Rasen.» Das lässt die Lesart zu, dass die lange Pause wohl auch eine Vorsichtsmassnahme ist. Und eine Lehre aus dem Jahr 2016. Als Federer sich im Januar 2016 den Meniskus gerissen hatte, stand er bereits Mitte April wieder auf dem Platz. Damals kamen Rückenprobleme dazu, die ihn nach Wimbledon dazu bewogen, die Saison abzubrechen. Diesmal lässt er sich mehr Zeit. Ein Rücktritt könnte wohl nur dann zum Thema werden, wenn bei der Rehabilitation Verzögerungen und Komplikationen auftreten sollten.

Welche Auswirkungen hat die Pause auf die Weltrangliste? Grosse. Federer fallen während seiner Abwesenheit 3180 seiner 7130 Punkte, und damit knapp 45 Prozent, aus der Wertung – 1000 für den Turniersieg in Miami, 720 für den Halbfinal in Roland Garros, 600 für den Final in Indian Wells, 500 für den Titel in Dubai und je 180 Punkte für die Viertelfinals in Madrid und Rom. Zwar hat Dominic Thiem, der ihn bereits in dieser Woche in Rio de Janeiro überholen könnte, mit 3160 noch mehr Punkte zu verteidigen, doch dem Russen Daniil Medwedew fallen bis nach den French Open nur 825 Punkte aus der Wertung, und er liegt derzeit lediglich 1240 Punkte hinter dem Schweizer. Roger Federer wird damit mindestens aus den Top 4 fallen. Gut möglich, dass er in Wimbledon jedoch noch von einer besseren Setzung profitiert, weil die Setzliste dort auf Rasen erzielte Resultate stärker gewichtet.

Wie sieht Federers Fahrplan bis im Sommer aus? Roger Federer verzichtet auf Turniere in Dubai, Indian Wells, Miami und die French Open. Geht es nach Fahrplan, bestreitet Federer ab dem 15. Juni das Rasenturnier von Halle, das er im Vorjahr zum zehnten Mal gewinnen konnte. Es besteht eine kleine Möglichkeit, dass Federer bei gutem Heilungsverlauf bereits in Stuttgart in der Woche davor wieder auf dem Platz steht. Ganz sicher wird Federer in diesem Jahr nicht auf Sand antreten. Sein grosses Ziel dürfte die Teilnahme in Wimbledon (ab 29. Juni) sein, wo er seinen neunten Titel anstrebt. Zudem möchte er Ende Juli in Tokio zum fünften Mal in seiner Karriere an Olympischen Spielen teilnehmen. Es dürfte seine letzte Chance sein. Ende August stehen zudem die US Open an. Dort trat Federer in den letzten Jahren meist mit einer kleineren oder grösseren Blessur an. Das könnte diesmal anders sein.