Wie schlimm es um Roger Federers (36) Rücken steht, das wissen wohl nur er und sein innerster Zirkel. Verspannungen und plötzlich auftretende Beschwerden sind Teil seiner Karriere und erstmals 2003 in Wimbledon aufgetreten, als ihm vor den Achtelfinals ein «stechender Schmerz» ins Kreuz schoss. Seither beschäftigt ihn die Problemzone immer wieder. Wie bei den World Tour Finals 2014, als er nach dem Sieg gegen Stan Wawrinka nicht einmal mehr sitzen kann und den Final gegen Novak Djokovic absagen muss. «Der Wechsel auf Hartplatz ist immer ein Schock für den Körper», sagt Federer.

Um im Hinblick auf die in einer Woche beginnenden US Open kein unnötiges Risiko einzugehen, verzichtete er auf eine Teilnahme in Cincinnati. «Die Gesundheit geht vor. Ich darf jetzt keinen Blödsinn machen.» Schon seit Jahren stärkt er die Muskulatur am Rücken mit spezifischen Übungen. Ablauf, Intensität und Anzahl der Wiederholungen tariert er immer wieder neu aus. «Ich hatte meine Übungen zwar immer gemacht, aber zu oft das Gleiche. So entstand eine Dysbalance. An gewissen Stellen wurde der Rücken zu stark, andere gingen vergessen», sagte Federer vor drei Jahren in New York.