Wenn Roger Federer (36) dieser Tage ein Bild eines Posters seiner selbst in den Häuserschluchten New Yorks über die sozialen Medien in die Erdumlaufbahn schickt, lässt das seine Anhänger vielerorts noch mehr in Hysterie und Hyperventilation ausbrechen als sonst schon. Begründet liegt diese Reaktion in der Absage für das Masters-Turnier in Cincinnati vor anderthalb Wochen und das folgende Rätselraten, wie es um den Rücken des 19-fachen Grand-Slam-Siegers stehen mag. Das Bild hat Roger Federer selbst mit dem Mobiltelefon aus dem Auto geschossen.