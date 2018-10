Roger Federer über seine Aufschlagschwäche:

"Ich muss mir meine Aufschlagstatistiken anschauen. Das war schon in der ersten Runde nicht gut. Ich musste viele Breakchancen abwehren. Wenn man oft 0:30 hinten ist, muss man sich nicht wundern, wenn man ein Break kassiert. Ich würde gerne mal ein Match ohne Break schaffen. Aber solange ich gewinne ist es ok. Diese Matches werden wieder kommen. Deswegen bleibe ich positiv. Wenn ich sogar so gewinne, wie wäre es dann, wenn ich keine Aufschlagverluste hinnehmen muss."

Roger Federer über die Hilfe des Publikums nach dem Fehlstart: