FCL-Investoren unterbreiten Bernhard Alpstaeg ein Kaufangebot

Mindestens so viel zu reden wie der gestrige Heimspiel-Sieg gegen Sion, geben beim FCL derzeit die kolportierten Verkaufsabsichten von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Diese sorgen für eine gewisse Unruhe im und rund um den Verein. Dass der Swisspor-Patron und Stadion-Namensgeber Ausstiegsabsichten hegt, kommt nicht aus heiterem Himmel (Ausgabe vom Samstag). Aber die Debatte oder der bekannte Zwist innerhalb der FCL-Aktionärsgruppe hat in diesen Tagen wohl an Schärfe gewonnen.

Klar ist: Alpstaeg kann nicht einfach so verkaufen. Gemäss Aktionärbindungsvertrag haben die FCL-Eigner ein Vorkaufsrecht proportional zu ihrem Anteil. Alpstaeg müsste also zuerst den übrigen fünf Aktionären ein Angebot unterbreiten. Und erst wenn nach mehreren Verhandlungsrunden keiner auf das Angebot einstiege, kämen Dritte zum Zug.

Dreiergruppe besitzt neu über ein Drittel der Aktien

Die aktuelle Entwicklung ist brisant, wie die unserer Zeitung vorliegenden Informationen zeigen: So sollen die Investoren und Verwaltungsräte Samih Sawiris, Hans Schmid und Marco Sieber am 2. Oktober dem Mehrheitsaktionär Alpstaeg ein Kauf-, bzw. Verkaufsangebot unterbreitet haben. Heisst: Entweder verkauft er sein Paket an das Trio. Oder er kauft umgekehrt deren Anteil. Die Preise sollen die gleichen sein wie beim damaligen Aktienkauf. Ein Entscheid stehe noch aus, wie gut informierte Quellen berichten, dieser werde bis im November erwartet. Der Grund für dieses Angebot ist offensichtlich: Man will damit die herrschende Blockade innerhalb des Verwaltungsrates lösen, denn diese ist alles andere als förderlich für den Klub.

Bisher ebenfalls nicht bekannt war, dass es bei den Aktienanteilen eine Verschiebung gegeben hat: Sawiris, Schmid und Sieber, Letzterer auch Delegierter des Verwaltungsrates, haben ihren Anteil leicht erhöht. Das Trio hat Aktien von Pneu Bösiger gekauft und besitzt nun über ein Drittel. Die drei Investoren sollen die neu gekauften 1,6 Prozent zu gleichen Teilen besitzen. Aktionär Josef Bieri soll sich dem Vernehmen nach derzeit neutral verhalten. Die Besitzverhältnisse der FCL Holding AG sehen neu wie folgt aus:

Bernhard Alpstaeg: 52 Prozent (Mehrheitsaktionär).