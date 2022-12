FC Basel Der Quartiermechaniker zündet: Sebastiano Esposito im grossen Porträt Der FC Basel empfängt am Sonntag die Berner Young Boys. Im Fokus wird einer stehen, der eine bewegte Geschichte hat: Sebastiano Esposito. Aus schwierigen Verhältnissen in Süditalien schaffte er den Sprung zum Profi. Auf wen er hört, was in quält und wieso Tränen ihm Antrieb gaben. Ein Porträt.

Sebastiano Esposito will beim FC Basel wieder zünden – um wieder auf die ganz grosse Bühne zurückkehren zu können. Nicole Nars-Zimmer

«Bei uns unten ist es so: entweder du reifst - oder du reifst.» Er spricht diese Worte ruhig, deutlich. Mit einem klaren Blick, den er so oft hat, wenn er nach kurzem reflektieren dem Fragesteller eine Antwort liefert. Er sagt es überlegter, abgeklärter, als man es von ihm erwarten dürfte mit seinen 19 jungen Jahren. Aber Sebastiano Esposito sagt eben auch: «Ich fühle mich älter als mein wahres Alter. Weil ich viele Erfahrungen gemacht habe.»

Die prägenden Erfahrungen, die er anspricht, macht er vor allem «bei ihm unten» als kleines Kind. Unten, das ist das ein Ort namens Castellammare di Stabia in der Nähe Neapels in Süditalien. «Es gab immer Schwierigkeiten dort, vor allem ökonomische.» Es sei eben nicht wie in Los Angeles, keine Traumfabrik.

«Der Wille, diese Schwierigkeiten nicht mehr sehen zu müssen, hat mich gestärkt. Es hat mir die Kraft gegeben, zu sagen, dass ich es schaffen muss.»

Fern von der Traumfabrik entwickelt er einen Traum. Fussballer werden. Mit seinem jüngeren Bruder Francesco Pio und seinem älteren Bruder Salvatore spielt er immer Fussball. Entweder auf dem lokalen Fussballplatz, oder dann zu Hause. Oder manchmal auch beides.

«Ich erinnere mich, dass meine Mutter mich und meinen älteren Bruder jeweils auf dem Motorrad mit zwei Taschen ins Training gefahren und wieder abgeholt hat. Danach gingen wir duschen und wieder raus vors Haus. Meine Mutter drehte fast durch!»

Esposito lacht. Herzhaft. Das tut er oft – nicht nur im Gespräch. Er sei ein Mensch, der Scherze liebe, auch, weil er eben wisse, wie es ist, wenn man wenig zu lachen habe. Wenn er spricht, gestikuliert er immer wieder mit seinen Armen. Nicht wild, unkontrolliert, sondern um seinen Worten etwas mehr Ausdruck zu verleihen. Dabei blitzt ein Schriftzug an seinem Unterarm hervor. «Ama il tuo sogno, anche se ti tormenta» - liebe deinen Traum, auch wenn er dich quält. Dass er vom Fussballer-Dasein träumte, sei ihm wohl angeboren.

«Mein Bruder und ich schliefen immer mit dem Ball im Bett. Ich glaube, das liegt in unserer DNA.»

Schliesslich spielte der Vater Fussball, der Grossvater ebenso. Papa Esposito war auch lange Trainer – unter anderem von Danilo D’Ambrosio, mit dem Sebastiano zehn Jahre später bei Inter zusammen spielten sollte. Noch heute haben sie Kontakt, er ist einer, der Esposito Ratschläge gibt, auf den er hört.

Der Achtjährige sticht die drei Jahre älteren aus

Klein Sebastiano spielt nicht nur draussen auf dem Platz oder im Training immer Fussball. Auch drinnen ist alles immer auf Fussball ausgerichtet. Das Sofa wird als Hindernis genutzt, über welches man schiessen, den Lichtschalter treffen und das Licht ausschalten musste. «Das sind die schönen Dinge, an die ich mich erinnere.» Die unbeschwerten Momente im schwierigen Umfeld, über das er sagt:

«Wäre ich nicht Fussballer geworden, wäre es schwierig geworden.»

Der Fussball ist es auch, der die gesamte Familie Esposito aus Castellammare herausbringt. Bei Juve Stabia, dem lokalen Verein, ist Sebastiano Balljunge. Acht Jahre ist er jung, als er einmal an einem Spiel mittun darf, bei dem alle anderen elf oder zwölf Jahre alt sind. Und Sebastiano, er sticht heraus. Roberto Clerici, Scout von Brescia, entdeckt ihn – und holt Sebastiano und die ganze Familie in den Norden Italiens. Dorthin, wo die Aussichten auf eine Profikarriere grösser sind. Dafür muss er sein zweites Hobby zurücklassen.

«Ich habe immer an Fahrrädern und Motorrädern herum gewerkelt. Damit fängt bei uns schon als Kleiner an. Ich habe jeweils die Ketten repariert. Mit meinen fünf oder sechs Jahren war ich der Quartiermechaniker.»

Da ist es wieder, dieses herzhafte Lachen.

Aus dem Quartiermechaniker wird schnell eines der grössten Talente seines Landes und Jahrgangs. Mit 12 wechselt er zu Brescia, die Familie kommt mit. Zwei Jahre später der Wechsel zu Inter. Es ist das erste Mal, dass er weg von der Familie zieht. Weg von jenen Personen, die ihm Halt geben.

«Es war ein grosses Opfer und sehr mutig von ihnen, als sie mit der ganzen Familie wegen mir nach Brescia gingen. Für mich war das einfach, für sie nicht.» Er sei ihnen ewig dankbar. Familie, das sei ohnehin das Wichtigste. Das Einzige, was konstant sei im Leben. Worte eines 19-Jährigen, die weiser klingen, als sie sollten. «Aber ich denke, mein Weg hat meinen Eltern recht gegeben.»

Denn aus dem Talent, das fortan im Juniorenheim Inters lebt, reift ein immer vielversprechenderer Fussballer. Fern von der Familie trifft er aber auch Entscheide, die den Eltern wenig Freude bereiten. Mit 15 tätowiert er sich den Schriftzug am Arm. «Aber im Nachhinein war es okay, er hat mir Glück gebracht.» Denn der Traum, der den Arm ziert, er wird bald war. Mit 16 debütiert er für Inters erste Mannschaft.

Das Telefonat, das alles ändert

Esposito ist gerade auf einer fünfstündigen Zugreise zur Nachwuchsnationalmannschaft, als er einen Anruf bekommt. «Da sagte man mir, Inter brauche mich, Trainer Luciano Spalletti wolle, dass ich zurückkomme und mit der ersten Mannschaft spiele. Esposito debütiert bei den Profis in der Europa League. «Es war das erste Mal, das ich mir dachte, dass ich Grosses erreichen kann.»

Es folgt die bislang beste Phase seiner Karriere, wie er sagt. Von Oktober bis Dezember 2019. Darin sammelt er so viele positive Momente, die sich für ihn anfühlen, als hätten sie Jahre gedauert. Esposito ist auf dem besten Weg nach oben. Der Traum wird realer, – bis die Qual kommt. Plötzlich kaum Spielzeit. Im Herbst 2020 folgt eine Leihe zu SPAL. Und dort: ebenfalls kaum Spielzeit.

«Das war nicht einfach zu akzeptieren, du spielst heute noch in der Champions League und morgen hast du in der Serie B Schwierigkeiten.»

Aber wie steht es auf seinem Arm: Lebe den Traum, auch wenn er dich quält. Die Qual ist so gross, dass er eines Tages in Tränen ausbricht. Er, der über sich sagt, dass er sonst nie weine. «Ab dem Moment hat meine persönliche Revanche angefangen.» Lanciert wird diese im zweiten Halbjahr der Saison bei Venezia. Ein paar Einsätze mehr sind der Lohn, ein Aufstieg in die Serie A. Das grosse Glück aber, Sebastiano Esposito findet es auch dort nicht.

Die Kultur in Italien, junge Spieler einzusetzen und fördern, sei kaum vorhanden. Wieso er gleich aber so wenig gespielt habe, möchte er nicht sagen. Er würde zwar gerne ein paar Steinchen aus den Schuhen

schütteln, – so sagen es die Italiener sprichwörtlich, wenn sie ihre Sorgen loswerden möchten. «Aber ich ziehe es vor, die Antwort auf dem Platz zu geben. Ich kann nur so viel sagen: Wahrscheinlich war es auch ein bisschen selbst verschuldet, aber die anderen haben auch ihre Schuld daran. Denn sonst gäbe es keinen Grund dafür, wieso ich hier jetzt spielen sollte.»

Lukakus Rat – und die dazugehörige Drohung

Hier in Basel. Seit Sommer ist Esposito an den FCB ausgeliehen, setzt hier seine Revanche fort, um es in seinen Worten zu belassen. Und er spielt nicht nur einfach Fussball hier, er verzückt das Publikum, seine Mitspieler, seinen Trainer. Er wolle nach dieser schwierigen Saison wieder seinen Wert beweisen, «wieder zünden», wie er es sagt. Und das tut er eindrücklich.

Zu seinem Wechsel zum FCB hat ihm ein guter Freund geraten. Zu diesem Freund namens Romelu Lukaku hält er engen Kontakt, ob dieser nun bei Inter oder eben seit dieser Saison bei Chelsea spielt.

«Er glaubt fest an mich, wieso, weiss ich nicht. Aber es gefällt mir.»

Lukaku schenkte Esposito nicht nur die Gelegenheit zu seinem ersten Treffer in der Serie A, als er ihm einen Penalty überliess. Er schenke ihm auch Vertrauen und Ratschläge fürs Leben. «Er sagt mir, wie man sich neben dem Platz zu verhalten hat.» Esposito lacht, streicht über sein Tattoo am rechten Oberschenkel. 21-12 steht da. Der 21. Dezember 2019. Der Tag, an dem er den von Lukaku geschenkten Penalty schiessen durfte.

Der Glaube, Grosses zu schaffen

Einen Penalty hat er in Basel ebenfalls schon erzielt, genau so wie zwei weitere Tore. Esposito entwickelt sich neben Arthur Cabral zum Unterschiedsspieler dieses FC Basel, der plötzlich wieder so viel Freude macht. Eben auch wegen aufregender Akteure wie Esposito. Sie würden die gleiche Fussballsprache sprechen, erklärt Esposito die italienisch-brasilianische Harmonie.

«Es gefällt uns, zusammen zu spielen und uns den Ball aufzulegen. Ich denke, wir haben beide eine sehr gute Technik.»

Esposito glaubt fest daran, dass in dieser Saison vieles möglich ist für den FCB. Er persönlich müsse ohnehin zehn Tore schiessen, «sonst bringt Romelu mich um, das hat er mir im Spass gesagt». Er lacht. Aber auch ernsthaft glaubt er an das ganz grosse Ziel des Titels.

Auch ohne diesen ist er sich sicher, den richtigen Schritt gemacht zu haben. «Hier schaut man nicht auf das, was auf deinem Ausweis steht, sondern darauf, was du auf dem Platz machst. Das ist mir sehr wichtig. Hier bekommst du Vertrauen, egal, wie alt du bist.» So könne er reifen. Noch mehr, als bisher schon. Und vor allem auch noch auf dem Platz. Und seinem Traum der grossen Karriere wieder näher kommen. Näher an die Traumfabrik namens Champions League und Nationalteam.