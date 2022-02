FC Basel Der FC Basel bekommt einen neuen Leiter Scouting - und Zbinden verliert damit an Einfluss Der FC Basel hat mit Max Legath einen neuen «Leiter Scouting» verpflichtet. Damit verliert Ruedi Zbinden markant an Einfluss.

Wird fortan an Einfluss verlieren: Ruedi Zbinden.

Als David Degen am vergangenen Donnerstag vor den Medien spricht, da bezeichnet er sich selbst als Perfektionist. Ein Charaktereigenzug, der sich deutlich in der Art und Weise widerspiegelt, wie er den FC Basel, dessen Boss er ist, führt.

Denn Degen und sein Team drehen jeden Stein um. Keine Abteilung, die nicht geprüft wird, keine «Heilige Kuh», die nicht hinterfragt wird – oder kurz: Fast nichts, das nicht neu gemacht wird. So hat Degen in Rekordtempo das Kader umgebaut, das Trainerteam angepasst, die Ärzte ausgetauscht, den Nachwuchscampus umgekrempelt – und auch im Scouting einiges justiert.

Letzteres zeigt nicht nur an der Trennung von langjährigen Scouts wie beispielsweise Ex-Goalie Franco Costanzo. Sondern insbesondere in Form eines neuen Namens, der auf der Klub-Homepage aufgetaucht ist und über dessen Einsetzung die «Basler Zeitung» am Mittwoch als erstes berichtet: Max Legath.

Wie die Spieler: Jung und von einem Topklub

Der 27-jährige Legath, der bis Sommer 2021 Junioren-Chefscout bei Bayern München war, wir beim FC Basel neu als «Leiter Scouting» gelistet. Seine Personalie wurde der «BaZ» gegenüber bestätigt. Seine Bezeichnung kann man durchaus auch in etwas gebräuchlicheren Jargon ausdrücken: Dann wäre Max Legath schlicht der neue Chefscout.

Es ist die Position, welche Ruedi Zbinden seit Jahren inne hat. Dieser Zbinden, der beim FC Basel schon fast jede Funktion bekleidete, aber in jener des Chefscouts für namhafte und später ertragreiche Entdeckungen verantwortlich zeichnet.

Mit dieser personellen Anpassung wird ihm de facto aber ein neuer Mann vor die Nase gesetzt, Zbindens Einfluss wird markant sinken. Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, schliesslich zeichnet Legath etwas aus, was viele von Degens Zuzügen auszeichnet: Er ist jung und kommt ausserdem von einem europäischen Top-Klub. Dort konnte er bereits beachtliche acht Jahre Erfahrung sammeln.

Aber nicht nur deshalb passt die Neu-Ausrichtung auf der so zentralen Person des Chefscouts. Denn einerseits, so hört man, ist das Verhältnis zwischen der neuen Führung und dem alten Chefscout nicht eben das rosigste, das man sich vorstellen kann. Und andererseits ist ebenfalls zu vernehmen, dass sich Degen das Souting um einiges moderner, schneller, und was die Daten und Anzahl Spieler angeht umfangreicher vorstellt, als es zuletzt unter Zbinden der Fall war.

Noch bis zum Rentenalter beim FCB

Doch die personelle Änderung im Scouting-Bereich soll mitnichten bedeuten, dass der 62-jährige Zbinden nicht immer noch grosse Wertschätzung geniesst – nicht zuletzt aufgrund seiner letzten Entdeckungen, von denen eine beispielsweise auf den Namen Arthur Cabral hört.

Für Zbinden ist der Schritt eine Reihe weiter nach hinten vielleicht auch gut. So kann er das tun, was er am liebsten und besten kann: Spieler überall auf der Welt vor Ort beobachten. Etwas, was zuletzt nicht nur aufgrund der Pandemie etwas zu kurz gekommen war.

Unter welcher Funktionsbezeichnung er dies fortan tun wird, ist noch unklar. Es wird aber auch kaum von grosser Bedeutung sein. Wichtig dürfte für Zbinden viel mehr jene Versicherung sein, die er sich noch unter Ex-Präsident und -Besitzer Bernhard Burgener ausgehandelt hatte: Seinen Rentenvertrag. Dank diesem ist er noch bis 2024 und dem Erreichen seines 65. Geburtstages beim FC Basel.