Nach dem Dämpfer beim 0:0 gegen Wil steht mit dem FC Vaduz am Sonntag ein veritabler Angstgegner auf dem Aarauer Spielplan. Warum hat FCA gegen die Liechtensteiner in den letzten Jahren so schlechte Karten? Und was muss passieren, dass Aarau nach dem Sonntag immer noch um den Aufstieg kämpft?