Ein 4:0 in Bellinzona und ein 8:0 in der ersten Cuprunde bei Bischofszell. Beim FC Aarau läuft die Tormaschine. Startet der FCA gegen Lausanne-Ouchy am Samstag eine regelrechte Siegesserie? Oder bleibt alles beim Alten und die einzige Konstanz bleibt die Inkonstanz? Wir schauen uns den Gegner an, aber auch, wie es den Spielern geht, die den FC Aarau im Sommer verlassen haben.