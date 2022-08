In Bellinzona feiert der FC Aarau einen klaren 4:0-Sieg. Dabei sticht Stürmer Shkelqim Vladi mit einem Hattrick heraus. Nicht nur er ist aber Thema im FCA-Talk, sondern auch die erste Cup-Partie in Bischofszell. Was es mit Ravioli auf sich hat, erfahren Sie im Video.