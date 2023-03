Negativ-Spirale, Fans auf dem Spielfeld, Knall im Präsidium. Die grossen Schlagzeilen beim FC Aarau liegen bereits wieder etwas zurück. Zeit, um im FCA-Talk mit Fan Beat Glarner die Fankultur unter die Lupe zu nehmen. Was treibt die Fans an? Und in welchem Verhältnis stehen Mannschaft, Fans und Präsident? Wir klären es.