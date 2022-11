Challenge League Spieler sollen nicht mehr hinter Stephan Keller stehen – wie geht es mit dem FCA-Trainer weiter? Der FC Aarau steckt in der Krise. Aktuell steht Trainer Stephan Keller immer wieder in der Kritik. Offenbar stehen die Spieler nicht mehr hinter ihrem Chef.

Aarau-Trainer Stephan Keller hat im Moment wenig zu lachen. Freshfocus

Seit dem 9. September und dem 2:0 in Schaffhausen wartet der FC Aarau auf einen Sieg in der Meisterschaft. Seither hat er in sechs Spielen lediglich drei Punkte geholt – mit den Unentschieden gegen Yverdon, Thun und Xamax. Am Freitag folgt das Heimspiel gegen das zweitklassierte Yverdon, auf das man aktuell acht Punkte Rückstand aufweist. Der FC Aarau hinkt dem Ziel Aufstieg aktuell hinterher, liegt nur noch auf Platz 6 in der Tabelle.

Wie verschiedene Medien – zunächst der «Blick» – berichten, sollen die Spieler das Vertrauen in Trainer Stephan Keller verloren haben. Dies hätten sie in einer internen Sitzung nach der jüngsten Niederlage gegen Lausanne-Ouchy besprochen. Am Montag dann haben die Spieler Sportchef Sandro Burki offenbar am Montag darüber in Kenntnis gesetzt. Das Ergebnis: 17 Akteure sollen sich gegen den aktuellen Übungsleiter aussprechen.

Was ist an der Geschichte dran? Bisher haben sich weder Aarau-Präsident Philipp Bonorand noch Sportchef Sandro Burki öffentlich dazu geäussert, ob Stephan Keller weiterhin im Amt bleiben wird – oder ob es doch in den kommenden Tagen zu einem Wechsel kommen wird. Der FC Aarau will sich gemäss AZ-Informationen am Dienstagmorgen dazu äussern.