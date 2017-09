Schauplatz soll das Arthur Ashe Stadium sein und damit die grösste Bühne, die das Welttennis zu bieten hat, beim Grand-Slam-Turnier der Superlative, den US Open, wo es lauter, schriller und verrückter zugeht als überall sonst, wo die Tennis-Karawane einmal im Jahr ihre Zelte aufschlägt.

Das Spektakel trägt den Namen «Grapple in the Apple», was sinngemäss als «Handgemenge in New York» übersetzt werden kann, promotet wird es von keinem Geringeren als dem grossen Don King (86), dem Exzentriker mit der markanten Frisur, der mit dem «Rumble in the Jungle» und dem «Thrilla in Manila» zwei der legendärsten Kämpfe der Boxgeschichte inszenierte.

Es ist Freitag, 22. August 2008, in New York und Roger Federer, der in diesem Sommer erstmals seit fünf Jahren wieder in Wimbledon verloren hatte und nach vier Jahren auch die Führung in der Weltrangliste an Rafael Nadal hat abgeben müssen, lächelt amüsiert, wirkt irgendwie aber auch etwas befremdet an diesem Anlass, den der gemeinsame Sponsor Nike aufgegleist hatte.

Er und Nadal sind alles andere als Schwergewichtsboxer, aber sie spielen das Spiel munter mit. In der einen Ecke Federer, der «Magician of Precision», der Magier der Präzision, in der anderen sein Herausforderer Nadal, der «Matador of Spain». Sie, so sieht es das Drehbuch in jenem Jahr vor, sollen zwei Wochen später den US-Open-Sieger im Final ermitteln.

New York als weisser Fleck

Doch dazu kommt es nicht. Am Ende ist es Federer, der zum fünften Mal in Folge und zum letzten Mal die Silberware holt. Nadal gewinnt später zwei Mal bei den US Open, 2010 und 2013. Auf den «Grapple in the Apple» warten die New Yorker neun Jahre später aber noch immer.

37-mal in 14 Städten rund um den Globus haben die beiden gegeneinander gespielt, darunter bei jedem anderen Grand-Slam-Turnier mindestens dreimal, zehnmal davon in einem Final, aber noch immer nicht bei den US Open.

Mehrfach fehlt nur eine Haaresbreite. Sechsmal trennt nur ein Sieg die beiden vor einem Duell. Zweimal, 2010 und 2011, vergibt Federer gegen Novak Djokovic jeweils im fünften Satz des Halbfinals zwei Matchbälle.

Selten waren die Aussichten, dass das «Handgemenge in New York» doch noch zum Kassenschlager wird, so gut wie in diesem Jahr, dem Jahr der Renaissance der beiden alternden Giganten.

Del Potro der Spielverderber

Doch wie schon 2009, als Nadal im Halbfinal sein Opfer wurde, ist es Juan Martin del Potro (28, ATP 28), der damals auch die US Open gewann, der zum Spielverderber wird. Diesmal ist Federer der faule Apfel, der die Uraufführung verhindert.

Diesmal hatte sich das drohende Unheil angekündigt. Schon vor dem Spiel hing Schwergewicht Federer in den Seilen. Rückenprobleme. Früh im Turnier musste er zwei Fünfsätzer bestreiten. «Ich wusste nicht, ob ich überhaupt antreten kann.»