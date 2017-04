In der abgelaufenen Saison kämpfte Fabienne Suter wie so oft in ihrer Karriere mit Verletzungspech. Nach einer Meniskus-Operation Anfang Dezember musste sie gar um die Teilnahme an der Heim-WM in St. Moritz bangen. Mit dem 7. Rang in der Abfahrt von Garmisch – ihrem einzigen Top-10-Platz im vergangenen Weltcup-Winter – qualifizierte sich die Innerschweizerin zwar für die Titelkämpfe im Engadin.

Aber auch an ihrem achten Grossanlass blieb sie ohne Glück und Einzel-Medaille. Nach zwei 2. Plätzen in den Abfahrtstrainings gehörte Suter zum Kreis der Mitfavoritinnen. Doch nach dem 7. Rang im Rennen musste sie erkennen, «dass ich die Medaille ein weiteres Mal vergeigt habe». Zusammengezählt klassierte sie sich an den Olympischen Spielen in Whistler und Sotschi sowie an sechs Weltmeisterschaften nicht weniger als zehnmal in den ersten zehn.