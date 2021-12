Exploit Er dachte schon ans Aufhören, jetzt flirtet Stefan Rogentin mit der Olympiateilnahme Es ist die Schweizer Geschichte das Tages: Stefan Rogentin wird im Super-G von Gröden Fünfter und erfüllt damit die Selektionskriterien für die Winterspiele in Peking. Gewonnen wird das Rennen vom Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Marco Odermatt enttäuscht.

Stefan Rogentin auf dem Weg zu seiner besten Klassierung im Weltcup. Gabriele Facciotti / AP

Immer wieder schaute Stefan Rogentin hinauf zum Bildschirm, und mit jedem Fahrer, der langsamer war, wuchs seine Gewissheit: Er hat es endlich geschafft. Geschafft, sich im Weltcup unter den Besten zu klassieren. Fünfter wurde er im Super-G von Gröden. Schneller waren nur die grossen Stars.

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde zum Beispiel, der wie schon im vergangenen Jahr siegte und der auch am Samstag in der Abfahrt der Topfavorit sein wird. Oder die Österreicher Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr auf den Rängen zwei und drei. Und Beat Feuz, der als Vierter sein bestes Super-G-Ergebnis seit März 2019 in Kvitfjell realisierte.

Kilde war schon Gesamtweltcupsieger. Mayer ist zweifacher Olympiasieger und Kriechmayr und Feuz sind Weltmeister. Und unmittelbar dahinter klassierte sich er, Stefan Rogentin, der im Weltcup zuvor nie besser als Zwölfter war.

Stefan Rogentin. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Klar: Er hat im vergangenen Winter die Super-G-Gesamtwertung im Europacup gewonnen. Potenzial war also da. Doch der Europacup ist eine ­andere Welt, wie die Trainer oft und sehr gerne betonen, die Bestätigung müsse im Weltcup erfolgen.

Ein Pendler zwischen den Welten

Und hier tat sich Rogentin schwer. Er deutete zwar hie und da an, dass er es könnte, doch es fehlt die Konstanz. So wurde er zu einem Pendler zwischen den Welten: Europacup, Weltcup und wieder zurück. Und irgendwann begann er zu zweifeln. «Oh ja», sagt er. «Nicht nur einmal, mehrmals.»

Rogentin ist 27. Für einen Speedfahrer ist das kein Alter. Und doch stellte er sich schon die Frage, ob er wirklich auf dem richtigen Weg sei, ob er das Zeug zum Spitzenfahrer habe. «Und das nicht nur einmal.» Schon wieder benote er es, fast so, als glaubte er noch gar nicht, was da gerade passierte, dass er wirklich Fünfter wurde.

2014 schloss Rogentin eine KV-Lehre ab, ein Jahr später erlangte er an der Wirtschaftsschule Chur die Berufsmatura. Seit 2018 absolviert er an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur ein Bachelorstudium in Betriebsökonomie.

Und als Bonus die Selektions­kriterien erfüllt

Ganz überraschend kommt der Erfolg allerdings nicht. Dank des Disziplinensiegs im Europacup hat Rogentin im Super-G einen Fixplatz im Weltcup. Im ersten Saisonrennen in dieser Disziplin wurde er in Beaver Creek gleich Zwölfter.

Seine Zweifel werden weniger. Zumal die Erfolge nicht glücklich zu Stande kamen, weder wurde das Wetter besser, noch haben andere Dinge ausser ihm selbst den Rennausgang beeinflusst.

Und als ob das alles nicht schon genug wäre, hat Rogentin nun auch bereits die Selektionskriterien für die Olympischen Spiele in Peking erfüllt. «Eine Teilnahme wäre ein Traum, der sich erfüllt. Aber erst muss ich ja noch selektioniert werden», sagt der Bündner.

Und natürlich: Bis zum Saisonhighlight stehen noch einige Rennen in dieser Disziplin auf dem Programm. Und haben neben Marco Odermatt, Beat Feuz und Gino Caviezel, welche die Kriterien ebenfalls schon erfüllt haben, weitere Schweizer die Möglichkeit, dies noch nachzuholen. Trotzdem hat Rogentin ein erstes Bewerbungsschreiben abgegeben.

Odermatt und das Rätsel, warum er nicht schnell war

Eine Niederlage musste Marco Odermatt einstecken, der in den ersten zwei Super-G der Saison einmal gewonnen hatte und einmal Zweiter wurde. Der Führende im Gesamtweltcup klassierte sich nur auf dem 24. Rang und musste die Führung in der Super-G-Gesamtwertung an Matthias Mayer abgeben.

«Es ist schwierig, hier schnell zu sein», sagte Odermatt, wusste aber selbst nicht genau, woran es lag, dass es ihm nicht gelungen ist. Odermatt verzichtet auf die Abfahrt am Samstag mit Blick auf die Riesenslaloms am Sonntag und Montag in Alta Badia.