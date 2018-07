Es gab in den Gruppenspielen je einen Handspenalty für Dänemark und den Iran nach dem Videobeweis, obwohl beide Male die Meinungen auseinandergingen.

Ich weiss, was Sie meinen. Und ich sage Ihnen: Beide Schiedsrichter haben live richtig entschieden und nach dem Videostudium falsch. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll.

Die Diskussion «Handspiel oder nicht» ist wohl die meistgeführte im Fussball.

Einverstanden. An der WM entscheiden die Schiedsrichter nach dem Motto: Sobald die Hand über der Hüfte ist und den Ball berührt, wird gepfiffen. Meine Herren, das entspricht nicht der Regel.

Wir sehen eigentlich nur die schwarz-weisse Lösung: Hand ist Handspiel.

Das funktioniert nicht, muss es aber auch nicht. Die Regel ist schon jetzt einfach: Geht die Hand zum Ball oder der Ball zur Hand? Ist es Absicht oder nicht? Aus welcher Distanz geht der Ball an die Hand? Ist die Armbewegung natürlich oder nicht? Ich weiss, das sind viele Fragen, aber sie in Sekundenbruchteilen richtig zu beantworten, wäre einfach. Und zwar dann, wenn die Schiedsrichter ein Fussballverständnis haben und wissen, wie der Bewegungsapparat des Menschen funktioniert. Wenn ich hochspringe, ist es völlig normal, dass die Arme hochschnellen.

Plötzlich steht Meier auf. Er hüpft, kickt, grätscht, geht zu Boden, dreht sich um die eigene Achse – auf jede Bewegung folgt das Urteil: «Natürliche Handbewegung» oder «unnatürliche Handbewegung», «verdammt noch mal, das ist doch sonnenklar, auf diesem Niveau muss der Schiri das sehen!».

Die Schiedsrichter müssten häufiger selber Fussball spielen?

Wer nie eine Grätsche gemacht hat oder nie in ein Kopfballduell gegangen ist, hat keine Ahnung, was mit den Händen passiert.

Wenn wir die WM mit der Formel 1 vergleichen: Wie vielen WM-Schiedsrichtern würden Sie die Lizenz für die Formel 1 geben?

Spiele auf höchstem Niveau pfeifen nur die Europäer und die meisten Südamerikaner. Mit Verlaub: Aber die Spiele, die Afrikaner, Asiaten und Nordamerikaner in der Regel leiten, sind mit Formel 3 oder maximal Formel 2 zu vergleichen. An der WM sind die armen Kerle überfordert. Ich mache ihnen keinen Vorwurf.

Wie sieht Ihr Lösungsansatz aus?

Die besten Schiedsrichter aus Afrika, Asien und Nordamerika leiten in den zwei Jahren vor einer WM Spiele im Europacup. Dort werden sie an das Tempo herangeführt und es zeigt sich, ob sie mit dem Tempo überfordert sind.

Mit dem Videobeweis kann es sich der Schiedsrichter einfach machen und das Spiel einfach mal laufen lassen – die höhere Instanz greift dann schon korrigierend ein.

Das ist die grosse Gefahr. Stellen Sie sich vor: Der Schiedsrichter lässt eine strittige Abseitssituation laufen, in der Folge mäht der Goalie den Stürmer um, es gibt Penalty und Rot für den Goalie. Und dann stellt sich heraus: Vorher war Abseits! Was dann? Den Penalty zurücknehmen, die rote Karte aber nicht, weil das Foul sackgrob war? Das ist vogelwild!

Sie haben sich vor der WM gegen den Videobeweis ausgesprochen.

Nicht per se. Ich war und bin der Meinung: In Extremsituationen kann er hilfreich sein. Noch mal der Vergleich zum Airbag: Es beruhigt, dass es ihn gibt. Aber mein Ziel muss es sein, dass ich ihn nie brauche.

Ist der Videoschiedsrichter der Chef?

Nein, der steht immer noch auf dem Platz, doch hat sich das Kompetenzzentrum in den Videoraum verschoben. Dort sitzen Schiedsrichter, die in ihren Ligen nie auf WM-Niveau gepfiffen haben. Noch etwas…

Ja?

Es ist verdammt schwer, Situationen am Bildschirm zu entscheiden. Wieder ein Beispiel: Nur anhand der TV-Bilder hätte ich Cristiano Ronaldo nach seinem Rencontre gegen einen Iraner auch nur Gelb statt Rot gezeigt. Aber wäre ich auf dem Platz gestanden, hätte ich ihn wohl vom Platz gestellt. Die Aktion hatte vermutlich eine Geschichte in den Spielminuten davor. Aber diese Geschichte erfahre ich am TV nicht, die erfahre ich nur auf dem Platz, wenn ich mittendrin bin. Ronaldo und der Iraner trafen in diesem Spiel ganz bestimmt nicht das erste Mal aufeinander. In diesem Kontext wäre ich wohl zu ihm und hätte gesagt: «Ronaldo. So nicht. Raus!» Ich habe mal Zidane vom Platz gestellt, obwohl die TV-Bilder zeigten, dass er den Gegner nicht berührt hat, weil dieser im letzten Moment ausweichen konnte. Aber auf dem Platz spürte ich seine Absicht, nur den Gegenspieler treffen zu wollen. So einen will ich nicht auf dem Platz.

Was wollen Sie damit sagen?

Wir brauchen Schiedsrichter mit mehr Persönlichkeit und – sorry für den Ausdruck – Eiern in der Hose. Und wir brauchen Schiedsrichter, die wissen, wie die Spieler ticken. Womit wir beim ewigen Thema sind: Es braucht endlich Profischiedsrichter. Der Fussball hat sich in den vergangenen Jahren exponentiell weiterentwickelt, das Schiedsrichterwesen nicht im gleichen Mass, das kann nicht aufgehen. Das ist wie mit der Polizei und dem Verbrechen: Entwickelt sich das Verbrechen schneller als die Polizei, werden Massnahmen ergriffen, um die Differenz auszugleichen.