Als es Ihnen beim FCB in der Hinrunde sportlich nicht lief, sagten Sie, Sie hätten die Lust am Fussball verloren.

Das lag nicht am FCB. Überhaupt nicht. Ich vermisse diese Zeiten auch.

Wieso sind Sie denn weg gegangen?

Ich habe nach einer neuen Aufgabe gesucht und hatte das Gefühl, dass meine Karriere einen neuen Impuls braucht. Ich wollte einen weiteren Schritt machen. Einen, bei dem ich mir sicher bin, das er mich in meiner persönlichen Spielweise und in meiner Karriere weiter bringen wird, egal, wie die Zeit hier sich am Ende entwickelt.

Fühlen Sie sich hier schon Zuhause?

Je länger ich hier bin, desto mehr kommt dieses Zuhause-Gefühl. Jetzt ist auch meine Verlobte endlich hier, also habe ich alles, was ich brauche. Die Familie war zwar noch nicht da, aber die besuchen mich auch bald. Und wenn es geht, komme ich auch oft in die Schweiz.

In Ihrer Basler Zeit haben Sie betont, wie wichtig es Ihnen ist, wieder näher bei Ihren Eltern zu wohnen als in Ihren YB-Zeiten. Jetzt sind Sie wiederum noch weiter weg.

Da stimmt, meine Eltern sind ein wichtiger Teil meines Lebens und gerade in meiner Zeit in Basel ist unser Draht wieder enger geworden. Mittlerweile habe ich in meinem Leben ganz klar definiert, wen ich brauche und wen nicht. Auf das ganze Umfeld bezogen. Das hat sich schon in meiner letzten halben Saison beim, FCB abgezeichnet.

Im Zusammenhang mit den Anfeindungen gegen Sie?

Genau. Meistens merkt man es ja nur in Situationen, in denen es nicht gut läuft, wer für dich da ist. Gerade in meinem letzten Halbjahr habe ich gemerkt, dass viele Leute, die in der Saison vorher da waren, das plötzlich nicht mehr waren. Ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, Abstand zu halten. Ich will nur noch Leute um mich, die mir gut tun. Auch, weil viele lebensverändernde Dinge anstehen im privaten Leben.

Sie sprechen die Hochzeit an?

Auch. Sie wird im Sommer 2019 stattfinden. Da sind wir auf Hochtouren, was die Planung betrifft. Aber vor allem, dass meine Verlobte schwanger ist und wir im August Eltern werden.

Herzliche Gratulation. Da setzen Sie Taulant Xhaka aber unter Druck. Schliesslich haben Sie Beide sich schon gleichzeitig verlobt.

Das ist eine lustige Geschichte, ja. Ich habe ihm damals von meinen Plänen erzählt, den Antrag in der Winterpause auf den Malediven zu machen. Und er sagte nur: ‹Ach echt? Ich habe ebenfalls vor, es es in der Winterpause zu tun›. Aber es ist nicht so, dass wir intern ein Rennen hatten (lacht).

Wenn wir schon von ihm sprechen. Wie ist Ihr Kontakt seit Ihrem Abgang?

Der ist immer noch sehr eng. Er und andere Spieler, mit denen ich viel zu tun hatte, werden auch zur Hochzeit eingeladen. Diesen Kontakt – vor allem mit Tauli, Michi Lang, Raoul Petretta, Albi Ajeti oder ab und an mit Davide Callà – den will ich auch nicht verlieren. Ich schaue mir alle Spiele an, das ist alles noch sehr präsent.

Und ich habe die Mannschaft auch kürzlich im Training besucht und man hat gemerkt, wie sehr sie sich gefreut haben, dass man sich gesehen hat. Und ich wiederum, wieder zurück zu sein. Hätte ich den Drang nach etwas Neuem nicht gehabt, wäre ich auch sehr gerne beim FCB geblieben.