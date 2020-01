Es wird zum Überlebenskampf: Heftiger Streit um die Tour de Suisse

Es gibt Dinge, die ändern sich scheinbar nie: Der Advent findet im Dezember statt, der Nationalfeiertag am 1. August – und Mitte Juni zieht die Tour de Suisse durchs Land. Die 1933 erstmals ausgetragene Rundfahrt ist ein Stück Schweizer Kulturgut – wie das Matterhorn oder die Toblerone. Sie lockt die Massen an den Strassenrand und trägt die Schönheiten des Landes über das Fernsehsignal in die Welt hinaus. Ihre Siegerliste liest sich wie ein «Who is who» des Radsports über neun Jahrzehnte: Ferdy Kübler, Hugo Koblet, Gino Bartali, Eddy Merckx, Fabian Cancellara.

Doch der Glanz der alten Namen verblasst. Der ehemals grösste Sportanlass des Landes kämpft und droht in seiner jetzigen Form von der Sportlandschaft zu verschwinden – wie etwa die traditionelle Tour of California, die aus wirtschaftlichen Gründen heuer nicht mehr stattfindet.

In der Schweiz sind die Sorgen ähnlich gelagert: Die Kosten steigen stetig, die Sponsorensuche wird schwieriger, Durchfahrtsgebühren der Kantone und Gemeinden sowie Auflagen des internationalen Verbandes belasten das Budget. Weil das Rennen in den vergangenen Jahren Verluste zwischen 500'000 und einer Million Franken verursachte, warf Rechteinhaber InfrontRingier den Bettel hin.

Ein «Notfall-Konsortium» hat übernommen

Anstelle der Agentur ist ein «Notfall-Konsortium» aus vier Parteien getreten, das sich in der neuen Firma «Cycling Unlimited» konstituiert. Dahinter stehen der nationale Verband Swiss Cycling, der internationale Sportrechtehändler Infront, die Tortour GmbH sowie die ProTouchGlobal GmbH. Die treibenden Kräfte sind Olivier Senn (50), der Besitzer von ProTouchGlobal, der bereits bis 2018 als Generaldirektor der Tour de Suisse fungierte, sowie Joko Vogel (50), der sich als Initiant der «Tortour», eines Ultra-Cycling-­Events, in der Szene einen Namen gemacht hat.

Die neuen Macher setzen darauf, Synergien zwischen Breiten- und Spitzensport zu generieren. So wurde das Rennen auf acht Tage verkürzt, um am Startwochenende Platz für Publikumsevents zu schaffen. Vogel sagt: