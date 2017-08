Vier Jahre lang trug die Schweiz einen ganz besonderen Titel: Sie war das Land mit den meisten Gastarbeitern in der Bundesliga. Aber eben – «war». Neuer Spitzenreiter ist Österreich mit 25 Legionären. Immerhin. Die Schweiz folgt mit 23 Bundesliga-Profis bereits auf Platz 2, drittstärkste Nation ist Frankreich (22).

Bei 23 Spielern ist das Gefälle naturgemäss gross. Die Schweizer Aushängeschilder sind Breel Embolo (Schalke 04), Yann Sommer (Gladbach) und Roman Bürki (Dortmund). Am anderen Ende der Skala figurieren Schattenmänner wie Vasilije Janjicic (Hamburg) oder Vincent Sierro (Freiburg), deren Namen nur Experten ein Begriff ist. Und dazwischen liegt die Mittelgarde.

Betrachtet man diese etwas genauer, fallen zwei Spieler auf, für die gilt: Die Saison 2017/18 ist die Saison der letzten Chance. Beide sind enge Freunde. Beide haben das Abenteuer Bundesliga vom FC Basel aus in Angriff genommen. Beide werden irgendwann zurückkehren in den St. Jakob-Park, wo seit Kurzem ihr Kumpel Marco Streller das Amt des Sportchefs inne hat und die Heimkehr des Duos sehnsüchtig erwartet. Doch vorher wollen beide den Status des «Mitläufers» abstreifen und beweisen, dass sie das Zeug zur Bundesliga-Stammkraft haben.

Valentin Stocker (Hertha Berlin)

Bis zum Ablauf der Transferfrist Ende des laufenden Monats lautet bei ihm die Frage: Absolviert er die Saison überhaupt in der Bundesliga? Oder wechselt er noch in diesem Sommer zurück zum FCB? Falls Stocker in Berlin bleibt, muss er wohl auf das Verletzungspech von Teamkollegen hoffen, um zu Einsätzen zu kommen. Denn nach drei Jahren Hin und Her unter Trainer Pal Dardai, in denen er zwischen Stammplatz am linken Flügel und auf der Tribüne pendelte, scheint nun endgültig klar: Dardai plant nicht mehr mit Stocker.