Exoten und Dorfklubs

Nach der Einführung des Finalrunden-Modus vor 30 Jahren war die NLB am stärksten aufgebläht. Unterhalb der 12 Teams umfassenden NLA breiteten sich 24 Teams in zwei Gruppen aus. Wer sich damals in den hintersten Rängen der NLB tummelte, hätte in den heutigen Strukturen Mühe, in der Promotion League unterzukommen.

Gerade in jenen Jahren der fussballerischen Inflation tauchten in der NLB Klubs auf, die selbst bei einem älteren Fan schier in Vergessenheit zu geraten drohen. Klubs wie Emmenbrücke, FC Zug, Sursee, Malcantone Agno, Urania Genf oder Echallens. Zürich trug 1989/90, in seiner ersten Zeit der Zweitklassigkeit, die Zürcher Duelle nicht gegen die Grasshoppers aus, sondern gegen Brüttisellen. Der SC Burgdorf aus dem hockeylastigen Emmental spielte damals eine Saison in der NLB. Heute spielt der Klub aus der Stadt mit Zentrumscharakter längst in der 3. Liga, in der siebthöchsten oder drittuntersten Spielklasse.

Blättert man in der Geschichte der Nationalliga B beispielsweise in die Siebzigerjahre zurück, trifft man Namen von Vereinen an, von denen viele Schweizerinnen und Schweizer nicht einmal die Ortsnamen kennen. Oder wer kennt Fétigny, das Bauerndorf im Freiburger Broye-Bezirk mit dreistelliger Einwohnerzahl? Oder wer kennt Gambarogno am Langensee, das noch nicht einmal eine Ortschaft ist, sondern der Name einer politischen Gemeinde, die Flecken wie 6571 Indemini, 6579 Piazzogna oder 6578 Caviano vereinigt?