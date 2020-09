Erst der Kniefall, dann die reife Leistung – die Schweiz erobert nach 2:1 gegen Belgien den Thron zurück

Es sind Schreie der Erleichterung. Der Jubel ist ausgelassen. Die quälenden Momente des Zitterns endlich ­überstanden. 2:1 besiegt die Schweiz Belgien in diesem so wichtigen Spiel. Der Ausrutscher vom vergangenen Freitag, dieses 1:1 in Kroatien, ist korrigiert.

Die Schweiz übernimmt ­damit wieder die Tabellenspitze in der Gruppe H der EM-Qualifikation. Zwei Spiele verbleiben, zuerst Ende Oktober in Rumänien. Und dann kommt es am

1. Dezember in Belgien zum Rückspiel. Klar ist: Vier Punkte reichen ganz bestimmt zur ­direkten Qualifikation für die EM 2022. Vielleicht sogar drei.

Alisha Lehmann leidet in den letzten Minuten auf der ­Tribüne mit. Wenige Momente nach ihrem wunderbaren Treffer zum 2:0 wurde sie ausgewechselt. Jetzt sagt sie: «Ich war noch selten so nervös wie in diesen Momenten, aber es hat sich gelohnt.» Dass der Erfolg am Ende erdauert ist, kann dem Team von Nils Nielsen egal sein. «Die drei Punkte sind eine enorme Erleichterung, sie nehmen uns viel Druck», sagt Captain Lia Wälti.

Guter Start und dann plötzlich die Blockade

Fast 70 Minuten sind gespielt, als die hektische Schlussphase in dieser Partie beginnt. Die Schweizerinnen haben eigentlich alles im Griff. Sie zeigen eine reife Leistung, dominieren ­Belgien. Doch dann der Schock. Ein Fehlpass von Wälti, Schuss, Tor – und schon steht es nur noch 2:1. Belgien hat plötzlich Aufwind. Die Schweiz braucht Zeit, um den Rückschlag zu verdauen. Fünf Minuten lang wirkt alles konfus, die Souveränität ist weg. Die einfachen Pässe gelingen nicht mehr, das Selbstvertrauen ist wie weggespült im Thuner Regen.