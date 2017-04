Diese Nachricht ist ein Schock. Josip Drmic, vor genau einem Monat der Schweizer Held beim 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Lettland, hat sich wieder verletzt. Wieder am Knie.

Noch ist nicht klar, wie schwer die Verletzung wirklich ist. «Wir müssen die Untersuchungen abwarten», sagt Dieter Hecking, Trainer von Drmic bei Borussia Mönchengladbach. Den Rückschlag erlitt Drmic im Warm-up zum Spiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag. Drmic selbst äussert sich nicht.

Er muss Schlimmes befürchten. Gut 13 Monate ist es erst her, seit er in einem Spiel mit dem Hamburger SV (zu dem er ausgeliehen war) einen schweren Knorpelschaden erlitt. Schon damals befürchtete er den Worst Case. «Ich dachte, ich werde nie mehr Fussball spielen. Als ich in die Gesichter der Ärzte schaute, die mir sagten, ich hätte einen Knorpelschaden, wurde ich sofort blass», erzählt er im Rückblick.