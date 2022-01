Testspiel Erfolgreiches Ende einer durchzogenen Vorbereitung für den FC Basel Der FC Basel holt im fünften und letzten Test den fünften Sieg und geht mit einem guten Gefühl in die Rückrunde. Dies, obschon die Vorbereitung auch aufgrund vieler Ausfälle nicht eben einfach war.

Der FC Basel (hier im Test gegen Xamax) beschliesst seine Vorbereitung mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das Ziel dieser Testpartie war klar: Matchpraxis generieren für jene, die zuletzt zehn Tage lang krankheitsbedingt nicht mittun konnten. Und das waren viele. Phasenweise fehlten dem FC Basel zwölf Spieler krank – die meisten wegen Corona.

Entsprechend dieser Idee setzte Trainer Patrick Rahmen im letzten Test gegen die Black Stars alle verfügbaren Akteure ein. Trotz eines frühen Rückstandes hatte der FCB gegen den kleinen Bruder nie ein Problem. Bereits zur Pause stand es 4:1 für Basel.

Cabral ist (noch) da und trifft

Den frühen Rückstand konterte Liam Chipperfield mit einem Sonntagsschuss. Danach brachte Valentin Stocker den FCB in Führung, für die späteren Tore waren Arthur Cabral – der doch noch immer da ist – Albian Hajdari und Sebastiano Esposito besorgt. Für den FCB endet somit mit dem fünften Sieg im fünften Spiel die Vorbereitung. Eine, die Rahmen als «durchzogen» bezeichnet, aufgrund der vielen Ausfälle:

«Aber wenn man das alles mit einbezieht, war es positiv, wie es gelaufen ist.»

Die Mannschaft gehe mit einem guten Gefühl in die Meisterschaft. Und mit einer neuen Option: Wouter Burger spielte wiederholt in der Innenverteidigung. Auf einer Position, wo er auch in der Rückrunde öfters zum Zug kommen könnte.