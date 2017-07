Nicht nur dies, auch die Ausbeute ist historisch einmalig: Fünf Medaillen an der letztjährigen EM der Elite in Amsterdam, fünf Medaillen vor zwei Wochen an der U23-EM, viermal Edelmetall zuletzt bei den U20. Selbst wenn nicht davon auszugehen ist, dass der Schweizer Medaillensegen nächste Woche an den Weltmeisterschaften eine Fortsetzung findet – die globale Konkurrenz wächst in der Weltsportart Leichtathletik ebenfalls rasant –, werden die Rot-Weissen auch in London ein belebender Farbtupfer sein.

Abbild der modernen Schweiz

Belebend wird der Auftritt der Schweizer Equipe zweifellos auch dank ihrer Vielfalt sein. Denn was die DNA des Schweizer Leichtathletik-Erfolges betrifft, unterscheidet sich diese wesentlich von den Zeiten, als Günthör, Bucher, Schelbert oder Weyermann mit Edelmetall von Weltmeisterschaften heimkehrten. Für mehr als die Hälfte der Medaillengewinne in den letzten zwei Jahren zeichnen Athletinnen und Athleten mit Wurzeln in Afrika oder Zentral- und Südamerika verantwortlich.

«Der Anteil von Kaderathleten mit Migrationshintergrund hat signifikant zugenommen», bestätigt Peter Haas, der sich seit 45 Jahren in der Szene bewegt und seit 14 Jahren als Chef Leistungssport den Weg der Spitzensportler begleitet.

Der 62-Jährige sagt: «Letztlich sind unsere Auswahlen ein Abbild der modernen Schweiz. Für Swiss Athletics ist dies eine sehr positive Geschichte.» Auch deshalb, weil diese oft extrovertierten Athletinnen und Athleten tolle Persönlichkeiten seien, die mit ihrer positiven Ausstrahlung eine ganz spezielle Dynamik erzeugen würden.

Andere Beweggründe als beim Fussball

Aktuell haben 36 Prozent der ständigen Schweizer Wohnbevölkerung einen Migrationshintergrund. Rund 4,6 Prozent der Einwanderung erfolgen aus Afrika, 2,6 Prozent aus Zentral- und Südamerika.

In den Kadern von Swiss Athletics lesen sich diese Zahlen dann wie folgt: 19 von 106 Athleten im Nachwuchskader haben Wurzeln auf diesen beiden Kontinenten, 13 von 38 sind es bei den Swiss Startern (Elite-Nationalkader), und bei den 9 sogenannten «World Class Potentials», den herausragenden Talenten bis 26-jährig, stammt von 5 zumindest ein Elternteil aus Afrika oder Zentral- und Südamerika. Das 19-köpfige WM-Team besteht aus 8 Sportlerinnen und Sportlern mit Migrationshintergrund.