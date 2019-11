Er hat Köbi Kuhn zum Nationaltrainer gemacht: «Konfrontation war nicht Köbis Stärke»

Holziken, ein 1500-Seelen-Dorf, zehn Kilometer entfernt von Aarau. Auf der Dorf-Homepage wirbt man trotzig: «Auch eine Gemeinde ohne Kulturtempel und Einkaufszentren hat ihre Reize.»

Das findet auch Ernst Lämmli. Seit 80 Jahren lebt er in seinem Geburtsort. Der Architekt empfängt mit Frau Pia in einem unauffälligen Mehrfamilienhaus am Dorfrand, in dem sich die Lämmlis in der obersten Etage für den Lebensabend eingerichtet haben.

Hinter Lämmli liegen bewegende Tage. Am Sonntag sagte die Aarauer Bevölkerung an der Urne Ja zu einem neuen Stadion für den FC Aarau. Dazu muss man wissen: Lämmli, Meisterpräsident des FCA 1993, lancierte vor 20 Jahren die unendliche Stadion-Geschichte mit dem ersten Projekt in Schafisheim.

Alle Bewilligungen lagen vor, die Politik stimmte zu – doch der Neubau scheiterte, weil sich klubintern Personen gegen den Wegzug des FC aus der Stadt wehrten. Lämmli: «Jetzt hoffe ich, dass die Aarauer vorwärts machen und ich das neue Stadion noch erlebe.»

Zwei Tage später, am Dienstag, erfährt Lämmli aus den Medien vom Tod Köbi Kuhns. Die ganze Schweiz betrauert einen ihrer Helden, doch nur wenige wissen: Ohne Lämmli wäre Kuhn 2001 nicht Schweizer Nationaltrainer geworden. Lämmli, der Köbi-Erfinder.

Wann haben Sie Köbi Kuhn letztmals gesehen?

An einem Länderspiel in Basel. Wir sind nebeneinander gesessen. Er mit seiner frisch Angetrauten Jadwiga.

Welchen Eindruck hat Kuhn bei Ihrem letzten Aufeinandertreffen auf Sie gemacht?

Eigentlich einen guten. Nur ist er nach der Pause nicht mehr auf seinen Platz zurückgekehrt. Wahrscheinlich hatten die beiden ein kleines Gezänk. Sie sass danach alleine auf der Tribüne.

Waren Sie und Kuhn Freunde?

Wir hatten einen guten Draht.