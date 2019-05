🏆 2017 U.S. Open 🏆 2018 U.S. Open 🏆 2018 PGA Championship 🏆 2019 PGA Championship @BKoepka collects trophies in bunches. #LiveUnderPar pic.twitter.com/yVqLEemuCJ

Mit dem Triumph am US Open 2017 begann Koepka die Turniere auf Grand-Slam-Stufe, die sogenannten Majorturniere, auf eine noch nie da gewesene Weise zu dominieren.

Beim vierten Majortitel, den er am Wochenende an der US PGA Championship in Bethpage bei New York errang, langte Koepka in weniger als zwei Jahren an. Tiger Woods liess seinerzeit vom ersten bis zum vierten grossen Triumph über drei Jahre verstreichen.

Geringschätzung des Golfsports

Alles wäre zum Besten bestellt, wäre da nicht Koepkas zur Schau gestellte despektierliche Haltung gegenüber dem Golf. Er wird nicht müde zu sagen, dass er eigentlich liebend gerne bei einem anderen Sport gelandet wäre.

Aber nach einem Autounfall, in den er als Kind geraten war, habe ihm der Arzt quasi vorgeschrieben, jeden Sport mit Körperkontakt zu meiden. Koepka ist ein Muskelpaket. Man könnte ihn sich tatsächlich im American Football oder im Baseball, seiner liebsten Sportart, vorstellen. Im Golf kann er den Ball weiter schlagen als die meisten seiner Kollegen.

Koepka kommt bisweilen mit abstrusen Ideen und Meinungen daher. Eine Runde dauere viel zu lange, man müsste sie um ein paar Löcher verkürzen. Auch sei das Ganze furchtbar langweilig. Es sei für den Profi eine Zumutung, bis zu fünf Stunden ohne richtige Action auf dem Platz stehen zu müssen.

Trotz Geringschätzung Multimillionär

Er beisst die Hand, die ihn füttert. Er zeigt eine Geringschätzung gegenüber dem Sport, der ihn längst schon zum Multimillionär gemacht hat. Ob Koepka alles wirklich ernst meint, weiss man nicht.