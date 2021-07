EM-Viertelfinal Der Schweizer Traum ist zu Ende – die Nati verliert nach heroischem Kampf gegen Spanien im Penaltyschiessen Das Schweizer EM-Abenteuer ist im Viertelfinal zu Ende. 120 Minuten grossartige Minuten münden ins Penaltyschiessen. Dort bleibt der Nati das Glück verwehrt. Wir nehmen Sie nochmals mit auf die Achterbahn der Emotionen.

Diesmal hat es nicht gereicht: Die Schweiz scheidet im Penaltyschiessen aus. Claudio Thoma/ freshfocus

Ach, wie ist das bitter! Brutaler könnte die Schweizer Reise nicht enden. Wieder ein Penaltyschiessen. Spanien heisst der Brocken diesmal, es lockt der erste Halbfinal überhaupt in der Schweizer Fussballgeschichte. Aber diesmal endet der Traum abrupt.

Busquets verschiesst zwar gleich zu Beginn. Gavranovic bringt die Schweiz in Führung. Und Sommer hält einen weiteren Versuch von Rodri. Aber es reicht trotzdem nicht. Fabian Schär, Manuel Akanji und Ruben Vargas verschiessen allesamt.

Den Spaniern genügt eine Mini-Leistung, um in London den Halbfinal bestreiten zu dürfen. Italien oder Belgien ist der Gegner. Die Schweizer aber vergiessen Tränen. Mit hängenden Köpfen gehen sie in die Kurve der Schweizer Fans. Und ernten frenetischen Jubel für ihren heroischen Kampf. Ja, diese Aufmunterung ist verdient. Es dauert wohl noch ein paar Tage, bis die Spieler stolz sein werden auf ihre Leistung. Im Moment dominiert die Enttäuschung darüber, so nahe am Halbfinal gescheitert zu sein.

Die Verlängerung und der Traum, der nie aufhört

Ein paar Minuten zuvor stellt man sich die Frage: Hört dieser Traum einfach nie auf? 1:3 gegen Frankreich im Rückstand – egal! 0:1 gegen Spanien im Rückstand – egal! Embolo verletzt, rote Karte gegen Freuler – egal! Diese Schweizer Nati ist einfach nicht unter zu kriegen.

Auch jetzt nicht, in der Verlängerung dieses EM-Viertelfinals. Es ist ein grosser Fight, den die Schweizer liefern. Jetzt werden sie zurückgedrängt, immer heftiger. Es scheint, als hätten die Spanier plötzlich doch noch ein anderes Interesse, als nur den Ball hin und her zu schieben.

128 Bilder 128 Bilder Denis Zakaria ersetzt den gesperrten Captain Granit Xhaka und besichtigt vor dem Spiel das Stadion. Jean-Christophe Bott / Keystone

100 Minuten sind gespielt, als der grosse Moment von Yann Sommer kommt. Ein langer Ball überrascht die Schweizer Abwehr, Moreno kommt aus acht Metern zum Schuss, Sommer pariert grossartig.

Und jetzt läuft der Schweizer Held aus dem Achtelfinal so richtig heiss. Oyarzabal ist der nächste, der schiesst. Wieder fliegt Sommer und pariert. Das ganze Stadion in St.Petersburg skandiert Sommers Name. Überhaupt haben die Russen jetzt gefallen gefunden am Schweizer Kampf, jede gelungene Abwehraktion wird frenetisch gefeiert.

Das ewige Leiden – dann die Rettung ins Penaltyschiessen

Pause in der Verlängerung. Durchatmen. Noch 15 Minuten bis ins Penaltyschiessen. Der gesperrte Captain Granit Xhaka schreitet auf den Platz. In Mitten des Schweizer Herzes, das Spieler und Staff bilden, hält er eine flammende Rede. Irgendwie das Wunder schaffen!

Auf geht’s. Akanji gewinnt sein gefühlt hundertstes Duell, alle Superlative dieser Erde reichen nicht für seine Leistung. Zehn Minuten noch, jetzt ist es Rodriguez, der spektakulär rettet. Die Pfiffe der russischen Zuschauer werden immer lauter, wenn Spanien den Ball hat. Sommer hält einen nächsten Ball. Es ist ein einziges Leiden jetzt.

Noch fünf Minuten. Spaniens Captain Busquets kommt nach einem Eckball zum Kopfball, Sommer steht da. Für einmal können die Schweizer befreien. Den Ball einige Moment halten. Dann der nächste Schock, Elvedi spielt seinen einzigen Fehlpass des Abends – ungestraft. Das Glück steht den Schweizern weiter bei.

Dann sind die 120 Minuten endlich vorbei. Die Rettung ins Penaltyschiessen gelingt. Die Hoffnung lebt, dass die Schweizer einfach nicht zu besiegen sind an diesem Abend. Wenige Minuten später ist alles vorbei.

Manuel Akanji warf sich in jeden Zweikampf. Alexander Hassenstein / EPA

Das frühe Gegentor zu Beginn

Rückblende. Gut zweieinhalb Stunden zuvor. Der Viertelfinal beginnt so, wie sich das niemand im Schweizer Lager wünscht. Erst acht Minuten sind gespielt – und schon liegt der Ball im Tor von Yann Sommer. Ausgerechnet Zakaria lenkt den Ball unhaltbar ab. Es ist eine Art Déjà-Vu für die Nati. Bereits 2018, in diesem so frustrierenden WM-Achtelfinal gegen Schweden, der ebenfalls in St.Petersburg stattfand, kassierten die Schweizer das entscheidende Tor nach einem Ablenker – damals war Akanji der Pechvogel.

Nationaltrainer Vladimir Petkovic entscheidet sich erstmals seit Ende 2018 für eine Viererkette. Das ist im Prinzip eine gute Entscheidung. Gerade auf den Seiten finden die Spanier weniger Platz. Und auch die Kreise von Spaniens Captain Busquets werden dadurch gestört.

Allein, so richtig in die Partie kommen die Schweizer gleichwohl nicht. Warum? Weil die Spanier den Ball monopolisieren. Auch wenn sie ihn meist nur hin und her spielen und kaum gefährlich vor Sommer auftauchen, ist es schwierig für die Schweizer, Tritt zu finden.

Breel Embolo musste früh verletzt ausgewechselt werden. Anton Vaganov / EPA

In der 20. Minute folgt der nächste Rückschlag. Breel Embolo dringt einmal in seiner bekannten, kraftvollen Art an die spanische Grundlinie vor. Doch er verletzt sich dabei am Oberschenkel. Und muss ausgewechselt werden. Ruben Vargas ersetzt ihn.

Erst nach gut einer halben Stunde fassen die Schweizer etwas neuen Mut. Einige gefällige Angriffe gelingen jetzt. Nicht, dass dabei viel herausschauen würde. Aber immerhin kommen Akanji und Widmer nach Eckbällen von Shaqiri zu Kopfbällen.

Die zweite Hälfte

Wie weiter? Petkovic verzichtet auf Wechsel. Er belässt es auch bei der Viererkette. Und das Spiel geht auch lange genau so weiter wie vor dem Seitenwechsel. Auch die Kadenz an Schweizer Eckbällen bleibt hoch. Einmal verpasst Zakaria per Kopf nur um wenige Zentimeter.

Xherdan Shaqiri jubelt nach dem 1:1. Alexander Hassenstein / EPA

Dann aber kommt die 68. Minute. Und plötzlich kommt er, der grosse Schweizer Moment. Freuler profitiert von einem Missverständnis zwischen den beiden spanischen Innenverteidigern. Freuler schnappt sich den Ball, kann alleine aufs Tor zulaufen – und behält die Übersicht für den besser postierten Xherdan Shaqiri. Querpass, Rechtsschuss Shaqiri – 1:1. Träumen ist wieder erlaubt.

Zehn Minuten später der nächste Schock für die Schweiz. Freuler kommt im Mittelfeld von der Seite herangerauscht, trifft Gerard Moreno am Fuss. Es ist ein hartes Foul, keine Frage. Aber die rote Karte, die Schiedsrichter Michael Oliver zückt, ist gleichwohl sehr hart. Und weil auch der VAR nicht eingreift, spielt die Schweiz für den Rest der Partie also in Unterzahl.

Remo Freuler (r.) trifft Gerard Moreno und muss frühzeitig vom Platz Anton Vaganov / EPA

Ist das nun der Genickbruch? Nein! Spanien ist in Überzahl fast noch ungefährlicher als zuvor. Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz – aber keine einzige echte Torchance. Es kommt wie schon gegen Frankreich zur Verlängerung.

Gut 45 Minuten dürfen die Schweizer noch träumen. Dann kommen die verschossenen Penaltys.