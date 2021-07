EM-Viertelfinal Diese wunderbare Reise endet zu früh – die Nati verliert nach heroischem Kampf gegen Spanien im Penaltyschiessen Was für ein Drama! Die Schweizer Fussballer verlieren den Viertelfinal an der Europameisterschaft gegen Spanien in St.Petersburg nach Elfmeterschiessen. 120 heroische Minuten lassen die Nati vom Halbfinal träumen, dann endet der Höhenflug abrupt.

Diesmal hat es nicht gereicht: Die Schweiz scheidet im Penaltyschiessen aus. Claudio Thoma/ freshfocus

Irgendwann werden die Tränen trocknen. Irgendwann dürfen Spieler und Fans auf diese Europameisterschaft zurückschauen und einfach nur stolz sein. Und merken: Die Nati hat der Schweiz einen unvergesslichen Sommer beschert. Natürlich, es wäre allzu süss gewesen, wenn die EM für die Schweiz noch weiter gegangen wäre, im Halbfinal oder gar im Final. So aber endet sie in St.Petersburg auf brutalste Art, im Penaltyschiessen gegen ein Spanien, das eigentlich das Ausscheiden verdient hätte.

Erstmals seit der WM 1954 durften die Schweizer an einem grossen Turnier einen Viertelfinal bestreiten. Es war der verdiente Lohn nach dieser ­heroischen Darbietung gegen Frankreich, die nach dem Penaltyschiessen im kollektiven Taumel endete. Auch jetzt gegen Spanien kam es wieder zur Entscheidung aus elf Metern. Auch jetzt verdienten sich die Schweizer diese Chance mit einer herausragenden Leistung. Und auch jetzt waren nach der Entscheidung alle ergriffen vom Moment. Diesmal aber aus Enttäuschung.

Nur Gavranovic verwandelte, ­danach verschossen hintereinander Schär, Akanji und Vargas. Es nützte auch nichts mehr, dass Busquets zu ­Beginn nur den Pfosten traf und Sommer einen weiteren Versuch parierte. «Meine Spieler waren schon vor dem Penaltyschiessen Helden», sagt Nationaltrainer Vladimir Petkovic später. Und setzt dann zu einer ersten Analyse an: «Ich habe gerade ziemlich ­gemischte Gefühle. Wir haben uns während dieses Turniers sensationell entwickelt. Darum dominiert jetzt der Stolz auf das Team. Andererseits sind wir nicht immer so nahe am Halbfinal, es ist bitter, nun nach Hause zu reisen.»

140 Bilder 140 Bilder Denis Zakaria ersetzt den gesperrten Captain Granit Xhaka und besichtigt vor dem Spiel das Stadion. Jean-Christophe Bott / Keystone

Ja, die Schweizer Reise an diesem Turnier endet viel zu früh. Man hätte dieser Mannschaft nur allzu gerne weiter zugeschaut, auch im Ausland. Es war symptomatisch, wie frenetisch die russischen Zuschauer die Schweizer unterstützten. St. Petersburg aber scheint der Nati einfach nicht zu liegen. Bereits vor drei Jahren endete der WM-Achtelfinal gegen Schweden mit einer Niederlage. Allerdings war nach jener Leistung niemand ergriffen oder stolz.

Die Absenz von Captain Xhaka trifft die Schweizer hart

Die Dramatik im Viertelfinal konnte mit jener vom letzten Montag nicht ganz mithalten. Das wäre auch schwierig gewesen. Aber eines war auch diesmal erstaunlich: Wie viele Widerstände die Schweizer überwanden. Ein frühes Gegentor, die Verletzung von Breel ­Embolo, später auch noch die strenge rote Karte gegen Remo Freuler – es schien sie alles nicht zu kümmern. Sie rannten und kämpfen und grätschten einfach immer weiter. Und in der Not hatten sie wie so häufig in diesem ­Turnier noch Yann Sommer, der im Tor alles parierte, was ihm in die Nähe kam.

Manuel Akanji warf sich in jeden Zweikampf. Alexander Hassenstein / EPA

Der Gedanke lag nahe, dass nichts und niemand diese Schweizer besiegen könnte. Dass es am Ende doch anders gekommen ist, macht die Enttäuschung nur noch grösser. Petkovic sagte: «Wir hätten es verdient, weiterzukommen. Aber Hut ab vor meinen Spielern, wir können mit erhobenem Haupt abtreten.»

Natürlich spürten die Schweizer die Absenz ihres Captains Granit Xhaka. Er war gesperrt, weil er zuvor im Turnier zweimal wegen Reklamierens eine ­gelbe Karte erhalten hatte. Seine Ruhe, seine ordnende Hand, seine klugen Pässe, all das fehlte. Es ist müssig, zu diskutieren, ob mit ihm alles anders ­gekommen wäre. Aber es war schon offensichtlich, dass die Schweizer ohne ihren Chef lange nicht ins Spiel ­kamen. Sein Vertreter Denis Zakaria hatte das Pech, dass er bereits nach acht Minuten den Ball unglücklich ins eigene Tor ablenkte, er wirkte danach verunsichert.

Der Ausgleich durch Shaqiri und die rote Karte gegen Freuler

Nur: Die Schweizer knickten nie ein. Sie liessen die spanische Ballbesitz-Manie tapfer über sich ergehen. Sie hielten den Ball fern vom eigenen Tor. Und schlugen eiskalt zurück: Freuler profitierte von einem Missverständnis zwischen den beiden spanischen Innenverteidigern, tauchte plötzlich alleine vor dem Tor auf und behielt in der Hektik sogar noch die Übersicht für den besser postierten Xherdan Shaqiri. Dieser Shaqiri traf zwischen den Beinen von Azpilicueta hindurch zum 1:1 – Ausgleich, die Partie konnte wieder von neuem beginnen. Shaqiri war wieder einmal im wichtigsten Moment zur Stelle, und wie schon gegen die Türkei mit seinem rechten Fuss.

Xherdan Shaqiri jubelt nach dem 1:1. Alexander Hassenstein / EPA

Träumen ist in diesen Momenten wieder erlaubt. Spanien ist für einige Minuten geschockt. Aber dann kommt bereits die nächste Wende. Freuler muss den Platz nach einem Foul an Moreno verlassen. Es ist ein hartes Einsteigen, ja, die gelbe Karte hätte trotzdem genügt.

Nun wird es für die Schweizer ein langes Leiden. Es scheint klar, dass der Erfolg nur über das Penaltyschiessen möglich ist. Spanien versucht jetzt endlich, ein bisschen mehr zu machen für das Spiel. Aber die grossartigen Schweizer retten sich immer wieder. Bis es am Ende doch zum unverdienten Drama kommt. Und darum bleibt nur eine Erkenntnis: Hoffentlich vergeht die Zeit bis zur WM 2022 möglichst rasch.