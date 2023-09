EM-Springreiten Guerdat nach EM-Titel: «Dynamix ist das beste Pferd, das ich je geritten bin» Der Jurassier Steve Guerdat krönt seine aussergewöhnliche Karriere in der Anlage San Siro in Mailand mit dem Einzeleuropameistertitel. Seine Partnerin in Crime heisst Dynamix, ist 10 Jahre alt und hat ein aussergewöhnliches Springvermögen.

Steve Guerdat gewinnt mit der Stute Dynamix die Goldmedaille im EM-Einzel. Freshfocus

Nach Doppel-Olympiagold 2012 und WM-Bronze 2018 gewann der 41-jährige Jurassier nun erstmals eine Einzel-EM-Medaille. Das Podest komplettierten der Deutsche Philipp Weishaupt auf Zineday und der Franzose Julien Epaillard mit Dubai.

Guerdat ist nach Martin Fuchs und Willi Melliger erst der dritte Schweizer, der eine Einzel-EM-Goldmedaille gewinnen konnte. «Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Titel mit dieser Ausnahmestute gewinnen konnte», so Guerdat nach dem Ritt. Denn seit er die Franzosenstute bei sich im Stall hat, betonte er immer wieder, dass sie etwas sehr spezielles sei. «Sie ist das beste Pferd, das ich je geritten bin», gab er in einem Interview im Mai zu Protokoll. Guerdat hat das Pferd seit fünf Jahren bei sich in Elgg im Stall. Zuvor habe sie mehrere Fohlen gehabt. Die Stute stammt aus dem Gestüt Elevage de Bélhème in der Normandie.

«Ich versuchte einfach ruhig zu bleiben»

Und so konnte sich der feinfühlige Springreiter am Sonntag auf der Rennbahn von Mailand im letzten Umgang der 12 besten Paare auf Dynamix verlassen. «Ich versuchte einfach ruhig zu bleiben. Das Pferd hat keine Championatserfahrung. Ich probierte ihr Sicherheit zu geben und sie mit ihren Qualitäten glänzen zu lassen, das ist mir zum Glück gelungen», so Guerdat im Siegerinterview. Und dann wurden die Worte fast emotional. «Ich wollte der Welt zeigen, was ich schon lange weiss, nämlich, dass sie ein aussergewöhnliches Tier ist.»

Guerdat erleichtert, dass die Runde so gut aufging. Freshfocus

Guerdat blieb als einziger Reiter dieser EM an allen Tagen ohne einen einzigen Fehler und sicherte sich souverän die Goldmedaille. «Jeder der mich kennt, weiss, was mir Championate bedeuten. Es ist etwas anderes als ein normales Turnier.»

Im Hinblick auf die Olympischen Spiel nächstes Jahr in Paris bleibt - sofern die Stute gesund bleibt - sehr viel Hoffnung. Glück für den Jurassier, dass sich das Schweizer Team an diesen Europameisterschaften in letzter Sekunde im Team für die Olympischen Spiele qualifizieren konnte. Denn das Quartett mit Steve Guerdat, Martin Fuchs, Bryan Balsiger und Edouard Schmitz landete auf dem enttäuschenden 6. Rang. Drei Olympiastartplätze waren in Mailand zu vergeben – einen Platz holte sich Österreich, das sich überraschend Team-Bronze sicherte und die Spanier, die als 5. einen Rang besser klassiert waren als die Schweizer. Gold im Team gewannen die überlegenen Schweden.