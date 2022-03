EM-Qualifikation Herber Rückschlag für Schweizer U21-Nationalmannschaft: Ohne Mut verliert sie in den Niederlanden mit 0:2 Die Schweizer U21-Nationalmannschaft verliert trotz Überzahl in den Niederlanden mit 0:2.

Dan Ndoye wird von den Niederländern rund um Jurgen Ekkelenkamp (links) gestoppt. Peter Lous/Freshfocus / Orange Pictures

Mauro Lustrinelli predigt es immer wieder: «Wir wollen jedes Spiel gewinnen.» Das gelte genau so gegen Wales wie gegen die Niederlande, sagte er vor dieser eminent wichtigen Spitzenpartie in den Niederlanden. Seine Botschaft wird wenige Stunden vor dem Knüller auch in den sozialen Medien verbreitet. Abwechselnd sagen die Spieler: «Egal, ob die Sonne scheint oder es regnet. Egal, ob in einem Heimspiel oder auswärts, wir haben immer das gleiche Ziel: zu gewinnen.»

Nun, ein paar Stunden auf dem Rasen ist von diesem Siegeswillen scheinbar wenig vorhanden. 0:2 verliert das Schweizer Team, dem eingewechselten Elayis Tavsan gelingt zwischen der 76. und 78. Spielminute ein Doppelschlag.

Die Offensivpower ist in Lausanne geblieben

Was sich auf dem grünen Rasen des Stadion de Adelaarshorst im holländischen Deventer abspielt, hat sehr wenig gemein mit dem Instagram-Video. Die Ausgangslage, wonach der Schweiz ein Remis bereits genügen würde, ist über die volle Distanz spürbar. Die Schweiz zieht sich schon früh zurück, scheint auf ein torloses Remis oder einen Lucky Punch zu hoffen. Wenig ist übrig geblieben von der Offensivpower der Schweiz, mit der Wales am Freitag in Lausanne noch mit einem 5:1-Sieg regelrecht zerpflückt wurde. Geblieben ist eine defensive Grundorganisation rund um die stabile Innenverteidigung mit Marco Burch und Leonidas Stergiou. Doch nach vorne geht so wenig, dass spätestens zum Ende der ersten Halbzeit klar wird, dass diese Passivität irgendwann bestraft wird.

Simon Sohm (rechts) im Duell mit Milan van Ewijk. Peter Lous/Freshfocus / Orange Pictures

Dabei hat die Schweiz lange das Glück auf ihrer Seite. Gleich zwei gegnerische Tore werden aberkannt, zumindest eines davon durchaus umstritten. Zweimal klatscht der Ball an die Schweizer Torumrandung. Und als Wouter Burger, der Basler im holländischen U21-Nationalteam, nach einem Foulspiel an seinem Klub-Teamkollegen Dan Ndoye mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, ist das Momentum auf der Seite der Schweiz. Tatsächlich sind die folgenden zehn Minuten die einzigen, in der die Schweiz auf den Führungstreffer drückt. Doch die aus dem Nichts gekommen Schweizer Torchancen bleiben ungenutzt: Omeragic scheitert per Kopf an Scherpen, Jankewitz’ Abschluss wird gerade noch abgefälscht und Ndoyes Kopfball klatscht an den Pfosten.

Keines der hochdekorierten Talente entschiedet das Spiel

Danach ist die Schweizer Druckphase vorbei. Auch in Unterzahl führen die Niederländer die feinere Klinge. Und weil Elayis Tavsan bei seinem Debüt für die U21-Nationalmannschaft gleich doppelt trifft, kommt der Gruppenfavorit schliesslich auch zum verdienten Sieg. Einmal schiebt Tavsan einen holländischen Angriff noch über die Linie, das zweite Mal trifft er in herrlicher Robben-Manier zum 2:0. Es ist keines der hochdekorierten holländischen Talente, welches das Spiel entscheidet. Tavsan spielt normalerweise beim vergleichsweise kleinen Nijmegen, sein Marktwert beträgt lediglich 800000 Franken. Er war nur wegen einer Verletzung von Captain Joshua Zirkzee überhaupt eingewechselt worden. Jener Zirkzee hatte noch im Hinspiel, beim 2:2 in Lausanne, beide Tore erzielt.

Die Ausganslage ist nun für das Team von Mauro Lustrinelli heikel. Peter Lous/Freshfocus / Orange Pictures

Für die Schweizer U21-Nationalmannschaft ist die erste Niederlage in dieser EM-Qualifikation ein herber Rückschlag. So gut hatte die Ausgangslage für die erneut als «Mission 21» ausgerufene EM-Qualifikation ausgesehen, so schwierig ist die Situation nun nach der Niederlage. Das Team von Mauro Lustrinelli droht die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien zu verpassen. Nach Verlustpunkten sind die Schweizer nun zwei Punkte hinter der Niederlande klassiert. Patzen die Oranje nicht mehr so wie am letzten Freitag beim 0:0 in Bulgarien, dann kann das Schweizer Team den Gruppensieg nicht mehr aus eigener Kraft holen. Den Schweizer Talenten fehlte in dieser Kampagne zum ersten Mal ein wenig der Mut. Dafür wurden sie in den Niederlanden bestraft.