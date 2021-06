Fussball Eine erschreckende Zahl, die Erinnerung an 2014 und fehlendes Gift – das sind die Erkenntnisse nach dem 0:3 der Nati gegen Italien Gelingt Petkovic dasselbe Kunststück wie Ottmar Hitzfeld an der WM 2014? Warum fehlen der Schweiz die Charakterköpfe? Und was muss passieren, damit es trotzdem noch für den EM-Achtelfinal reicht? Lesen Sie unsere Erkenntnisse am Tag nach dem 0:3 der Nati gegen Italien.

Enttäuschung überall: Die Schweizer unmittelbar nach dem 0:3 gegen Italien am Mittwochabend in Rom. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Enttäuschung im Schweizer Lager war nach dem 0:3 gegen Italien allgegenwärtig und ergreifend. Die Zahlen des Abends bestätigen dieses Gefühl eindrücklich. Nie mehr seit der WM 2014 (2:5 gegen Frankreich) hat die Schweiz so hoch verloren. Vor allem aber ist es eine andere Zahl, die zu denken geben muss: Sechs Kilometer mehr sind die Italiener gelaufen während des Spiel als die Schweizer. Es ist ein Wert, der eigentlich der Aussenseiter eines Spiels aufweisen muss, wenn er eine Chance haben will.

Das 2:5 gegen Frankreich an der WM 2014 war die höchste Schweizer Niederlage bis gestern. Im Bild erzielt Moussa Sissoko das 0:5. Kurz vor Schluss verkürzen Dzemaili und Xhaka noch auf 2:5. Sergei Grits / AP/AP

Der Vergleich mit 2014 passt durchaus. Auch damals standen die Schweizer vor dem letzten Spiel gegen Honduras unter grossem Druck. Allerdings qualifizierten sich an der WM in Brasilien nur die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe für den Achtelfinal. Die Reaktion der Nati danach war stark, 3:0 besiegte sie Honduras, Shaqiri erzielte einen Hattrick. Es war eine Leistung, an welche die Schweizer auch im Achtelfinal gegen Argentinien anknüpfen konnten.

Die Frage ist nun: Gelingt es Vladimir Petkovic genauso wie Ottmar Hitzfeld 2014, das Team nach dem Rückschlag gegen Italien aufzurichten? Petkovic hat schon einige Male bewiesen, ein glückliches Händchen zu haben, was Coaching und Spielerführung betrifft. An dieser EM ist aber auch er bislang nicht in Hochform. Vier Tage bleiben ihm, um das zu ändern.

Die fehlenden Charakterköpfe

Mutlos wirkten die Schweizer, ideenlos auch, und überfordert. Granit Xhaka sprach im Nachgang davon, dass es womöglich ein paar Spieler gebe, die den Ball nicht in den Füssen haben wollen und deshalb sich fragen müssten, ob sie überhaupt auf dem Platz stehen sollten. Sich selbst hat der Captain damit nicht angesprochen (er versteckt sich grundsätzlich nicht), aber es ist schon auch so: Es fehlen die vier, fünf Charakterköpfe auf dem Platz und damit die Spieler, denen keine Affiche und keine Bühne zu gross sein konnte. Die auch einmal etwas Gift in ein Spiel bringen konnten.

Das Duo Behrami/Lichtsteiner - man hätte sich etwas von ihrer Mentalität gewünscht im Römer Olympico. Marc Schumacher/Freshfocus / freshfocus

Es fehlen die Mutigen, die Typen: Valon Behrami liebte solche Auftritte, er liebte es, gegen einen Neymar zu spielen und zu lächeln. Oder in der letzten Minute noch zu grätschen und einen Gegenstoss zum Siegestor einzuleiten (Stichwort: WM 2014, 2:1 gegen Ecuador). Und Stephan Lichtsteiner? Dem konnte es nie zu hitzig zu- und hergehen auf dem Platz, er war immer an vorderster Front. Diese Mentalität hat komplett gefehlt gegen Italien - nur Zufall? Oder sind das nun doch die Auswirkungen nach dem Umbruch? Man muss das nicht werten, aber klar ist: dem Schweizer Team fehlt etwas ohne die Erfahrung jener Kämpfer.

Den Mutigen gehört die Welt, aber ...

Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat der Schweiz ein offensives Gerüst gegeben, will jedes Spiel dominieren. Das ist ein hehrer Gedanke und funktioniert gegen Teams wie USA oder Wales. Aber es fehlt dabei die nötige Prise Realismus. Ist es tatsächlich richtig, gegen das formstarke Italien mit drei Stürmern spielen zu wollen? Auswärts, in Rom, vor deren Anhang? Gegen eine Mannschaft, die davor neun Spiele lang kein Tor erhalten hat?

Gegen die Beletage des Weltfussballs gleicht die Schweizer Spielidee mehr einem Himmelfahrtskommando. Weil es dann nur noch mehr Löcher gibt zwischen den Reihen, weil bei Gegenstössen, die notabene noch wahnsinnig schnell vorgetragen werden, die Spieler in der Defensive fehlen. Und weil eben nicht immer Nations League ist, welche die Grossen im europäischen Fussball vorab dazu nutzen, um Dinge auszuprobieren.

Die Ausgangslage im Endspiel Schweiz-Türkei

Nun kommt es am Sonntag also zu einer Art Endspiel zwischen der Schweiz und der Türkei. Die Ausgangslage ist durchaus reizvoll und könnte ein attraktives Spiel mit offenen Visieren zur Folge haben. Mit einem Unentschieden sind ziemlich sicher beide Teams ausgeschieden. Die Türkei kann höchstens noch Gruppendritter werden, aber wegen der schlechten Tordifferenz (0:5) droht selbst bei einem Sieg das Ausscheiden, weil die Chance gross ist, dass vier andere Gruppendritte besser wären.

Am Boden: Die Türkei steht nach zwei Niederlagen vor dem Ausscheiden. Selbst bei einem Sieg gegen die Schweiz sind die Achtelfinals nicht sicher. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Die Schweiz aber darf davon ausgehen, dass sie mit einem Sieg und vier Punkten den Achtelfinal erreicht. Ob dann als Gruppenzweiter oder Gruppendritter ist momentan unerheblich, denn eines ist nach dem Verlauf der bisherigen EM klar: Man ist gut beraten, nicht allzu weit vorauszublicken. Für die Nati zählt nur, irgendwie die Türkei zu besiegen.