Widmer: Von Würenlos über Aarau nach Italien

Silvan Widmers Entdecker beim FC Aarau war René Weiler. Im Sommer 2011 holte dieser das damals 18-jährige Abwehrtalent zu den Profis und schenkte ihm von Anfang an als Stammspieler grosses Vertrauen. Widmer, der seine Fussballkarriere als Knirps beim FC Würenlos startete, zahlte das Vertrauen mit überragenden Leistungen zurück: Mit ihm als laufstarkem und torgefährlichem Rechtsverteidiger schaffte Aarau 2012 den Sprung in die Barrage, ein Jahr später gelang der Aufstieg in die Super League. Unvergessen bleibt Widmers Hattrick im Frühling 2013 im Kantonsderby gegen Wohlen. Insgesamt machte Widmer für den FCA 70 Spiele.

Schon während der Aufstiegssaison unterschrieb er einen mehrjährigen Vertrag bei Udinese. All jene, die den Sprung von der Challenge League in die Serie A als zu gross bezeichneten, belehrte er eines Besseren: Nach einem halben Jahr Anlaufzeit wurde er auch dort Stammspieler. Sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte er 2014. (swn)