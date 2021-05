EM 2021 Fussball-Europameisterschaft: Alle Teams, alle Stadien, alle Termine 24 Mannschaften kämpfen vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 um den Titel. Doch statt wie geplant in zwölf, wird die verschobene Europameisterschaft nur in elf Städten stattfinden.

Die Schweizer Startelf vor dem Spiel gegen Litauen am 28. März 2021 in St.Gallen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Ursprünglich hätte die Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 durchgeführt werden sollen. Nachdem die Uefa sich zuerst lange weigerte, eine Verschiebung zu kommunizieren, liess Corona dem Fussballverband schliesslich keine Wahl. Am 17. März 2020 gab die Uefa die Verschiebung der EM um ein Jahr bekannt. Neu findet sie vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 statt. Trotzdem heisst das Turnier offiziell weiterhin Uefa Euro 2020.

Die EM hatte 2020 einen runden Geburtstag. Erstmals wurde sie 1960 in Frankreich ausgetragen. Die drei Medaillengewinner von damals vertraten Länder, die es allesamt nicht mehr gibt: Europameister wurde die Sowjetunion. Sie besiegte Jugoslawien in der Verlängerung des Finals mit 2:1. Den dritten Platz sicherte sich die Tschechoslowakei mit einem 2:0-Erfolg im kleinen Final gegen Gastgeber Frankreich.

Zum 60-Jahr-Jubiläum wollte die Uefa die EM in möglichst viele verschiedene Länder bringen und Spiele in insgesamt zwölf verschiedenen Städten austragen. Statt nur in einem Land eine Party zu haben, werde man so über ganz Europa eine Party veranstalten, liess sich Gianni Infantino 2012 zitieren. Der heutige Fifa-Präsident war damals noch Uefa-Generalsekretär. An der Idee will man trotz der Verschiebung festhalten. Im Grossen und Ganzen scheint der Plan aufzugehen. Einzelne Anpassungen nimmt die Uefa aber vor (siehe nächster Abschnitt).

Geplant waren Spiele in zwölf verschiedenen Städten. Weil Bilbao und Dublin der Uefa aber nicht rechtzeitig Garantien machen konnten, ob sie Fans zu den Spielen zulassen, wird in diesen Orten nun kein EM-Fussball zu sehen sein. Bilbao wird durch Sevilla ersetzt, das neu zum Austragungsort wird. Die Spiele von Dublin werden in St.Petersburg und London ausgetragen. In beiden Orten waren sowieso schon Spiele geplant. Damit findet die Europameisterschaft nun in diesen elf Städten statt:

Die Halbfinals und der Final sollen im Londoner Wembley stattfinden. Das Stadion wurde 2007 eröffnet. Auch der 1923 eröffnete Vorgänger an gleicher Stelle hiess Wembley.

Davon ist derzeit auszugehen. Die Organisatoren der verbliebenen elf Austragungsorte haben unterschiedliche Auslastungen ihrer Stadien zugesichert.

Die Schweiz muss weite Wege machen. Sie spielt einerseits in Rom, andererseits in Baku. Und dann auch noch so, dass die Nati viel reisen muss: Das erste Gruppenspiel gegen Wales soll in Baku stattfinden, das zweite gegen Italien in Rom, das dritte gegen die Türkei wiederum in Baku.

Seit der Europameisterschaft 2016 treten 24 Mannschaften in der ersten Runde in sechs Gruppen an. Jede Mannschaft absolviert drei Spiele, da innerhalb einer Gruppe jede Mannschaft einmal gegen jede spielt. Für den Achtelfinal qualifizieren sich neben den Gruppenersten und -zweiten aus jeder Gruppe (12 Mannschaften) auch die vier besten Gruppendritten. Ab dem Achtelfinal gilt das K.-o.-System, der Verlierer jedes Spiels scheidet aus.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nimmt zum fünften Mal in der Geschichte an einer EM-Endrunde teil.

Nation FIFA-Rang (10.12.20) Teilnahmen an einer Endrunde Belgien 1 6 Dänemark 12 9 Deutschland 13 13 England 4 10 Finnland 54 1 Frankreich 2 10 Italien 10 10 Kroatien 11 6 Niederlande 14 10 Nordmazedonien 65 1 Österreich 23 3 Polen 19 4 Portugal 5 8 Russland 39 6 Schottland 48 3 Schweden 20 7 Schweiz 16 5 Slowakei 33 2 Spanien 6 11 Tschechien 42 7 Türkei 32 5 Ukraine 24 3 Ungarn 40 4 Wales 18 2

2016: Christiano Ronaldo stemmt den Pokal in die Höhe ‒ Portugal ist zum ersten Mal Europameister. Bild: Keystone

In der Qualifikation für die Europameisterschaft spielte die Schweizer Nationalmannschaft gegen Georgien, Dänemark, Irland und Gibraltar und holte den Gruppensieg. Das Team wird seit dem 1. Juli 2014 von Vladimir Petkovic trainiert. Seit dem 19. Mai weiss man, welche 29 Spieler er ins EM-Camp nach Bad Ragaz mitnimmt. Mit dabei sind:

Diese 29 Spieler hat Trainer Petkovic für das EM-Camp in Bad Ragaz aufgeboten. Bild: PD

Die nachfolgende Grafik zeigt eine mögliche Startelf. Sie entspricht jener vom letzten Ernstkampf der «Nati», dem 1:0-Sieg gegen Litauen am 28. März in St.Gallen.

Drei dieser 29 Spieler werden nicht zur EM fahren, weil das definitive Kader nur 26 Spieler umfassen darf. Das sind drei mehr als bisher üblich. Für die einzelnen Spiele dürfen wie bisher aber nur 23 Namen auf dem Matchblatt erfasst werden. Eingewechseln können die Trainer übrigens wie zuletzt in den Klubwettbewerben fünf Ersatzspieler.

In der Schweiz wird die SRG die Fussball-Europameisterschaft exklusiv im Fernsehen und Radio begleiten. CH Media wird in Print und online intensiv über die Schweizer Fussball-«Nati» und die EM berichten.

Dat. Uhrzeit Match Spielort Fr, 11.06.2021 21:00 Türkei – Italien Rom Sa, 12.06.2021 15:00 Wales – Schweiz Baku Sa, 12.06.2021 18:00 Dänemark – Finnland Kopenhagen Sa, 12.06.2021 21:00 Belgien – Russland St. Petersburg So, 13.06.2021 15:00 England – Kroatien London So, 13.06.2021 18:00 Österreich – Nordmazedonien Bukarest So, 13.06.2021 21:00 Niederlande – Ukraine Amsterdam Mo, 14.06.2021 15:00 Schottland – Tschechien Glasgow Mo, 14.06.2021 18:00 Polen – Slowakei St.Petersburg Mo, 14.06.2021 21:00 Spanien – Schweden Sevilla Di, 15.06.2021 18:00 Ungarn – Portugal Budapest Di, 15.06.2021 21:00 Frankreich – Deutschland München Mi, 16.06.2021 15:00 Finnland – Russland St. Petersburg Mi, 16.06.2021 18:00 Türkei – Wales Baku Mi, 16.06.2021 21:00 Italien – Schweiz Rom Do, 17.06.2021 15:00 Ukraine – Nordmazedonien Bukarest Do, 17.06.2021 18:00 Dänemark – Belgien Kopenhagen Do, 17.06.2021 21:00 Niederlande – Österreich Amsterdam Fr, 18.06.2021 15:00 Schweden – Slowakei St.Petersburg Fr, 18.06.2021 18:00 Kroatien – Tschechien Glasgow Fr, 18.06.2021 21:00 England – Schottland London Sa, 19.06.2021 15:00 Ungarn – Frankreich Budapest Sa, 19.06.2021 18:00 Portugal – Deutschland München Sa, 19.06.2021 21:00 Spanien – Polen Sevilla So, 20.06.2021 18:00 Italien – Wales Rom So, 20.06.2021 18:00 Schweiz – Türkei Baku Mo, 21.06.2021 18:00 Nordmazedonien – Niederlande Amsterdam Mo, 21.06.2021 18:00 Ukraine – Österreich Bukarest Mo, 21.06.2021 21:00 Russland – Dänemark Kopenhagen Mo, 21.06.2021 21:00 Finnland – Belgien St.Petersburg Di, 22.06.2021 21:00 Tschechien – England London Di, 22.06.2021 21:00 Kroatien – Schottland Glasgow Mi, 23.06.2021 18:00 Slowakei – Spanien Sevilla Mi, 23.06.2021 18:00 Schweden – Polen Dublin Mi, 23.06.2021 21:00 Deutschland – Ungarn München Mi, 23.06.2021 21:00 Portugal – Frankreich Budapest