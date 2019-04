Thorell stammt aus der Nachwuchsabteilung des schwedischen Traditionsklubs Färjestad, mit dem er 2010 als 18-Jähriger in der höchsten Liga debütierte und 2011 den Meistertitel errang.

In den letzten drei Jahren spielte der 178 cm grosse und 81 kg schwere Thorell in Finnland - zuerst für Turku, die letzten zwei Saisons in Helsinki, wo er mit je 55 Punkten zweimal nacheinander der erfolgreichste Skorer war. 2012 war Thorell mit Schweden U20-Weltmeister geworden.

Bei Zug ersetzt er seinen Landsmann Dennis Everberg, der sich zur Rückkehr nach Schweden entschied.