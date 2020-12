Zug festigt seine Leaderposition

Der EV Zug tat sich mit den SCL Tigers weniger schwer als unmittelbar vor Weihnachten. Damals führten die Emmentaler im Schlussabschnitt mit 2:0, ehe den Innerschweizern mit drei Goals in fünf Minuten die Wende zum 4:2 gelang. Bei der "Revanche" führten die Zuger auf dem Weg zum 5:1-Sieg schon nach 28 Minuten mit 4:0.

In den unteren Tabellenregionen schafften der HC Davos (mit einem 3:1 über Ambri-Piotta) und die Rapperswil-Jona Lakers (5:2 gegen Lugano) mit Siegen den Anschluss ans breite Tabellen-Mittelfeld.

Rapperswils Blitzstart

Dank eines Blitzstarts besiegten die Rapperswil-Jona Lakers den HC Lugano mit 5:2. Schon nach 21 Minuten führten die St. Galler mit 3:0. Erst danach besann sich auch Lugano auf seine Stärken.

Spannung kam auf, weil Lugano bloss 50 Sekunden nach dem 0:3 (durch Jérémy Wick) in Überzahl durch Tim Heed zum Anschlusstreffer kam. Nach diesem ersten Treffer der Tessiner schlich sich Verunsicherung in die Reihen der Lakers, was nach zuvor sieben Niederlagen in neun Runden nicht erstaunte.

Alessio Bertaggia gelang der Anschlusstreffer für Lugano indes erst 220 Sekunden vor Schluss.

Aber noch ehe Lugano zum finalen Sturmlauf auf den Ausgleich ansetzen konnte, stellte Kevin Clark mit dem 4:2 für die Lakers den Sieg endgültig sicher. Clark hatte die Rapperswiler in der 10. Minute bereits in Führung gebracht. Andrew Rowe sorgte mit dem 5:2 ins leere Tor für den Schlusspunkt.

Diesmal ein Klassenunterschied

Fünf Tage, nachdem die Zuger erst im Finish und mit Glück gegen Langnau nach einem 0:2-Rückstand noch gewonnen hatten, dominierte der EVZ die Tigers deutlich.

Mit 5:1 blieb das Schlussresultat für die Emmentaler in einem halbwegs erträglichen Rahmen - dies aber nur, weil Zug nach dem 4:0 nach 28 Minuten sich damit begnügte, die Partie zu kontrollieren. Schon am Mittwoch stehen schliesslich beide Teams erneut im Einsatz.

Bei Zug drückte die nominell zweite Linie mit Gregory Hofmann, Sven Senteler und Dario Simion der Partie den Stempel auf. Simion mit seinem 10. Saisontor und Hofmann mit Saisontreffer Nummer 7 erzielten zwei der ersten drei Goals. Simion setzte mit dem 5:1 kurz vor Schluss auch noch den Schlusspunkt. Die Formation verliess das Eis mit einer Plus-3-Bilanz. Der Schwede Erik Thorell traf zum 2:0 erstmals für Zug in dieser Saison.

Bei den SCL Tigers hütete wieder Ivars Punnenovs das Tor. Punnenovs machte beim ersten Gegentor, zu welchem er für Senteler das Assist lieferte, keine gute Figur. Für den Langnauer Lichtblick sorgte der 19-jährige Patrick Petrini, dem das Ehrengoal gelang - bereits sein drittes Powerplay-Tor in dieser Saison.

Telegramme:

Rapperswil-Jona Lakers - Lugano 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

1 Zuschauer. - SR Dipietro/Nikolic, Gnemmi/Pitton. - Tore: 10. Clark (Cervenka, Wick/Powerplaytor) 1:0. 17. Forrer (Schweri) 2:0. 22. (21:15) Wick (Profico/Powerplaytor) 3:0. 23. (22:05) Heed (Arcobello, Fazzini/Powerplaytor) 3:1. 57. (56:20) Bertaggia (Powerplaytor) 3:2 (ohne Torhüter). 58. (57:32) Clark (Cervenka) 4:2. 60. (59:10) Rowe 5:2 (ins leere Tor). - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 4mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Cervenka; Arcobello.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Profico, Jelovac; Vukovic, Dufner; Sataric, Maier; Randegger; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Clark, Wick, Cervenka; Lhotak, Dünner, Moses; Forrer, Ness, Schweri; Wetter.

Lugano: Schlegel; Heed, Riva; Loeffel, Wellinger; Nodari, Wolf; Chiesa, Suri; Bödker, Arcobello, Fazzini; Walker, Lajunen, Lammer; Bürgler, Herburger, Bertaggia; Traber, Sannitz, Romanenghi.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Egli und Payr (beide verletzt), Lugano ohne Morini und Zurkirchen (beide verletzt). Lugano von 56:16 bis 56:20 und 58:05 bis 59:10 ohne Torhüter.

Zug - SCL Tigers 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

0 Zuschauer. - SR Tscherrig/Nikolic, Schlegel/Wolf. - Tore: 5. Simion 1:0. 19. Thorell (Kovar, Martschini) 2:0. 24. Hofmann 3:0. 29. Zehnder (Klingberg) 4:0. 34. Petrini (Nilsson, Maxwell/Powerplaytor) 4:1. 60. (59:39) Simion (Hofmann, Schlumpf) 5:1. - Strafen: je 2mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Kovar; Maxwell.

Zug: Hollenstein; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Zgraggen, Gross; Martschini, Kovar, Thorell; Simion, Senteler, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Thürkauf, Leuenberger, Bachofner.

SCL Tigers: Punnenovs; Lardi, Grossniklaus; Bircher, Leeger; Erni, Huguenin; Sturny, Blaser; Julian Schmutz, Maxwell, Nilsson; Neukom, Berger, Dostoinov; Weibel, Flavio Schmutz, Petrini; Rüegsegger, Melnalksnis, Andersons.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Diem, Glauser, Schilt (alle verletzt) und Earl (in Quarantäne).

Rangliste:

Resultate: Zug - SCL Tigers 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Davos - Ambri-Piotta 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Rapperswil-Jona Lakers - Lugano 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Rangliste: 1. Zug 19/43. 2. Fribourg-Gottéron 20/40. 3. ZSC Lions 18/38. 4. Lausanne 19/36. 5. Genève-Servette 16/27. 6. Lugano 17/27. 7. Davos 20/26. 8. Rapperswil-Jona Lakers 22/26. 9. Biel 18/24. 10. Ambri-Piotta 21/22. 11. Bern 16/16. 12. SCL Tigers 20/14.