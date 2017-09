Suters Einsatz mit den Senators ist für die Partie gegen die Toronto Maple Leafs geplant. Danach kehrt der 21-jährige Stürmer der ZSC Lions in die Schweiz zurück, wo er am Mittwochmorgen eintreffen soll. Für das darauffolgende Wochenende sind Suters erste Saisoneinsätze in der National League geplant.

Suter hatte es nach dem Rookie-Camp auch in das Vorbereitungscamp der Senators für die NHL-Saison 2017/18 geschafft. Bei der NHL-Franchise aus Kanada wirken mit Marc Crawford und Rob Cookson zwei Assistenztrainer mit, die schon in der Schweiz mit Suter gearbeitet hatten.