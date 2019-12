Winterthur verliert auch beim Debüt von Antisin als Coach

Misko Antisin, einst meist bestrafter Spieler in der Schweizer Liga, ersetzte von einer Woche den entlassenen Michel Zeiter. Kevin Bozon und Jari Allevi brachten die Winterthurer zweimal in Führung. Bis zur 31. Minute hielten die Gäste das 2:1. Danach drehte La Chaux-de-Fonds mit zwei Toren die Partie; im Finish sorgten zwei Schüsse ins leere Tor in den letzten 29 Sekunden noch für das brutale 2:5-Schlussresultat. Winterthur verlor zehn der letzten elf Spiele.

Die Tabellenführung verteidigte Kloten, das auch im dritten Duell gegen die GCK Lions kein Gegentor zuliess. Nach zwei knappen 1:0-Erfolgen führte Kloten diesmal schon nach 20 Minuten 5:0, anschliessend fielen keine weiteren Tore mehr.

Verfolger Olten setzte sich gegen Sierre ebenfalls klar durch (7:1). Thurgau gewann das Verfolgerduell in Visp mit 2:1.

Resultate und Rangliste:

La Chaux-de-Fonds - Winterthur 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). Kloten - GCK Lions 5:0 (5:0, 0:0, 0:0). Olten - Sierre 7:1 (3:0, 1:0, 3:1). Visp - Thurgau 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Ajoie - Biasca Ticino Rockets 4:2 (0:1, 3:0, 1:1).

Rangliste: 1. Kloten 28/61. 2. Olten 28/58. 3. Thurgau 28/56. 4. Ajoie 28/56. 5. Visp 28/53. 6. Langenthal 26/46. 7. La Chaux-de-Fonds 28/39. 8. GCK Lions 28/36. 9. Sierre 28/30. 10. EVZ Academy 26/26. 11. Winterthur 28/21. 12. Biasca Ticino Rockets 28/16.